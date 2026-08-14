Злоумышленники изрисовали памятник краской, а в центральный фонтан вылили моющее средство, из-за чего исторический объект буквально утонул в мыльной пене.
Вандалы облили памятники краской и оставили оскорбительные надписи. Полиция начала расследование, комплекс временно закрыт для посещения.
Подростки дают признательные показания. Правоохранители подчеркивают: подобные действия – не просто вандализм, а тяжкое моральное преступление против памяти и культуры уважения к усопшим.
Неизвестные осквернили центральную часть комплекса, бетонную стену с барельефами и памятными плитами, нанеся на нее лозунги и надписи, прославляющие украинских нацистов.
В марте социальные сети всколыхнула новость о том, что на окраине областного центра обнаружена повешенная собака. Сотрудники милиции тогда оперативно выехали на место происшествия.
«То есть, если вы там просто без мозгов и крутите средние пальцы куда-то, зачем вы это снимали? Для какой цели?»
Это уже далеко не первый случай осквернения «Бронзового солдата» за последние годы. И каждый раз виновники уходили безнаказанными.
Неизвестные откололи часть памятника, установленного в честь человека, который отдал свою жизнь, чтобы жители балтийской республики жили в мире и были свободными.
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили эстонским чиновникам, что у страны, которая не помнит своего прошлого, нет и будущего.
Ни для кого не стало удивлением, что среди 50 государств, которые не поддержали документ, оказались Украина и страны Балтии.
С таким обращением к властям обратились практически все творческие союзы страны. Так инициативу искусствоведов и художников поддержали кинематографисты, композиторы и хореографы.
Инцидент произошел в небольшом местечке рядом с городом Паневежис. Самовольный демонтаж не был согласован с местными властями, по их заявлениям, необходимости в сносе табличек не было.
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