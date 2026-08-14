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Новости по тегу #Вандализм и живодерство

В Вашингтоне осквернили мемориал участникам Второй мировой войны
14 августа 2026 11:26

В Вашингтоне осквернили мемориал участникам Второй мировой войны

В Нидерландах вандалы осквернили около 150 надгробий советских воинов
11 июля 2026 08:19

В Нидерландах вандалы осквернили около 150 надгробий советских воинов

Массовое надругательство над могилами – в Хойникском районе задержаны двое подростков
29 апреля 2026 06:16

Массовое надругательство над могилами – в Хойникском районе задержаны двое подростков

Вандалы осквернили мемориал советским воинам на кладбище в Гданьске
12 марта 2026 11:35

Вандалы осквернили мемориал советским воинам на кладбище в Гданьске

Обстоятельства жестокого обращения с животным установили в Гродно
27 мая 2025 07:16

Обстоятельства жестокого обращения с животным установили в Гродно

Лазуткин о ситуации со школьницами в Могилёве: очень важно было сразу установить действующих лиц
13 мая 2025 20:11

Лазуткин о ситуации со школьницами в Могилёве: очень важно было сразу установить действующих лиц

В Таллине хулиганы осквернили памятник освободителям от нацистов
12 мая 2025 13:39

В Таллине хулиганы осквернили памятник освободителям от нацистов

В Латвии осквернили могилу советского лётчика
18 апреля 2025 10:33

В Латвии осквернили могилу советского лётчика

В МИД Беларуси прокомментировали снос в Эстонии памятников воинам-освободителям
03 апреля 2025 10:46

В МИД Беларуси прокомментировали снос в Эстонии памятников воинам-освободителям

ООН приняла предложенную Беларусью и Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
18 декабря 2024 08:15

ООН приняла предложенную Беларусью и Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Латыши потребовали от властей остановить вандальную кампанию по сносу советских памятников
10 декабря 2024 07:55

Латыши потребовали от властей остановить вандальную кампанию по сносу советских памятников

В Литве вандалы снесли мемориальные таблички советским воинам на кладбище
14 сентября 2024 19:36

В Литве вандалы снесли мемориальные таблички советским воинам на кладбище