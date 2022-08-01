В студии жертва живодёров. Что сейчас с питомником в Кореличах?

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Кирилл Казаков, СТВ:

К нам в студию такой замечательный песик пришел с волонтером. Скажите, что произошло? Ваша история, на самом деле, достаточно трагическая, скажем так.

Ольга, волонтер:

Нам повезло. Наша история все-таки закончилась не трагично. Животные оказались спасены. Это Майя, она из нашумевшей в нашей стране истории про Кореличи. Алена Сырова, СТВ:

Наверное, все видели эти жуткие кадры из якобы питомника, где животные содержались… Ольга:

Совершенно верно, где животные содержались в ужасных условиях без еды, без воды, больные, обезвоженные. Их не выгуливали. Они сидели в клетках просто друг на друге.

Кирилл Казаков:

Она такой была, да? Ольга:

Да. И Майя в общем-то из этих условий спасена. И не только Майя, еще более 100 животных, которые остались волонтерам для пристройства. Кирилл Казаков:

Как вы узнали об этой истории и, на ваш взгляд, зачем люди собирали их в этот якобы питомник? То есть с какой-то целью они были там собраны? Что о живодерах говорит психолог?

Ольга:

Ну, я думаю, что цель главная питомников, которые не соблюдают вообще условия, которые определены законодательством по содержанию, по продаже… Основная их цель – это обогащение, и эта цель, наверное, важнее для, скажем так, тех людей, которые этот питомник содержат. Поэтому, я думаю, вот эта цель – это главное. И, к сожалению, этот питомник не единичный. Их много по стране. Просто эта история прошумела. Хотелось бы, чтобы прошумели и другие истории. Кирилл Казаков:

Оксана, вот таких питомников, про которые Ольга говорит, таких действительно много? Это то, что мы услышали, – это вершина айсберга? То, что зацепило СМИ, показали. А то, что происходит по стране? Когда мы слушаем Машу, которая говорит о том, что у нас есть проблема. И Алена правильно спрашивает. Возможно, это не первостепенная проблема. Оценка справедливости, цивилизованности общества, в том числе, определяется и отношением к животным. Это у нас сплошь и рядом?

Оксана Давыденко, глава Ассоциации зоозащитных организаций:

К сожалению, да. Мы разговаривали перед эфиром, вы показали здесь ряд сюжетов. Могу сказать, что за выходные у нас произошло гораздо больше случаев жестокого обращения, чем вы сейчас это продемонстрировали. Я думаю, что многие из них тоже станут резонансными. Надеюсь, что людей удастся привлечь. Пока мы разбирались с этим питомником по Кореличам, обнаружили ряд таких же заводчиков. Алена Сырова:

Но животные, насколько я знаю, преимущественно нашли дома, да? И новых хозяев. Ольга:

Да.