В студии жертва живодёров. Что сейчас с питомником в Кореличах?
Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
К нам в студию такой замечательный песик пришел с волонтером. Скажите, что произошло? Ваша история, на самом деле, достаточно трагическая, скажем так.
Ольга, волонтер:
Нам повезло. Наша история все-таки закончилась не трагично. Животные оказались спасены. Это Майя, она из нашумевшей в нашей стране истории про Кореличи.
Алена Сырова, СТВ:
Наверное, все видели эти жуткие кадры из якобы питомника, где животные содержались…
Ольга:
Совершенно верно, где животные содержались в ужасных условиях без еды, без воды, больные, обезвоженные. Их не выгуливали. Они сидели в клетках просто друг на друге.
Кирилл Казаков:
Она такой была, да?
Ольга:
Да. И Майя в общем-то из этих условий спасена. И не только Майя, еще более 100 животных, которые остались волонтерам для пристройства.
Кирилл Казаков:
Как вы узнали об этой истории и, на ваш взгляд, зачем люди собирали их в этот якобы питомник? То есть с какой-то целью они были там собраны?
Что о живодерах говорит психолог?
Ольга:
Ну, я думаю, что цель главная питомников, которые не соблюдают вообще условия, которые определены законодательством по содержанию, по продаже… Основная их цель – это обогащение, и эта цель, наверное, важнее для, скажем так, тех людей, которые этот питомник содержат. Поэтому, я думаю, вот эта цель – это главное. И, к сожалению, этот питомник не единичный. Их много по стране. Просто эта история прошумела. Хотелось бы, чтобы прошумели и другие истории.
Кирилл Казаков:
Оксана, вот таких питомников, про которые Ольга говорит, таких действительно много? Это то, что мы услышали, – это вершина айсберга? То, что зацепило СМИ, показали. А то, что происходит по стране? Когда мы слушаем Машу, которая говорит о том, что у нас есть проблема. И Алена правильно спрашивает. Возможно, это не первостепенная проблема. Оценка справедливости, цивилизованности общества, в том числе, определяется и отношением к животным. Это у нас сплошь и рядом?
Оксана Давыденко, глава Ассоциации зоозащитных организаций:
К сожалению, да. Мы разговаривали перед эфиром, вы показали здесь ряд сюжетов. Могу сказать, что за выходные у нас произошло гораздо больше случаев жестокого обращения, чем вы сейчас это продемонстрировали. Я думаю, что многие из них тоже станут резонансными. Надеюсь, что людей удастся привлечь. Пока мы разбирались с этим питомником по Кореличам, обнаружили ряд таких же заводчиков.
Алена Сырова:
Но животные, насколько я знаю, преимущественно нашли дома, да? И новых хозяев.
Ольга:
Да.
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