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В студии жертва живодёров. Что сейчас с питомником в Кореличах?

01 августа 2022 16:46
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Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
К нам в студию такой замечательный песик пришел с волонтером. Скажите, что произошло? Ваша история, на самом деле, достаточно трагическая, скажем так.  

В студии жертва живодёров. Что сейчас с питомником в Кореличах?-1

Ольга, волонтер:  
Нам повезло. Наша история все-таки закончилась не трагично. Животные оказались спасены. Это Майя, она из нашумевшей в нашей стране истории про Кореличи.  

Алена Сырова, СТВ:  
Наверное, все видели эти жуткие кадры из якобы питомника, где животные содержались…  

Ольга:  
Совершенно верно, где животные содержались в ужасных условиях без еды, без воды, больные, обезвоженные. Их не выгуливали. Они сидели в клетках просто друг на друге.  

В студии жертва живодёров. Что сейчас с питомником в Кореличах?-4

Кирилл Казаков:  
Она такой была, да?  

Ольга:  
Да. И Майя в общем-то из этих условий спасена. И не только Майя, еще более 100 животных, которые остались волонтерам для пристройства.  

Кирилл Казаков:  
Как вы узнали об этой истории и, на ваш взгляд, зачем люди собирали их в этот якобы питомник? То есть с какой-то целью они были там собраны?  

Что о живодерах говорит психолог?  

В студии жертва живодёров. Что сейчас с питомником в Кореличах?-7

Ольга:  
Ну, я думаю, что цель главная питомников, которые не соблюдают вообще условия, которые определены законодательством по содержанию, по продаже… Основная их цель – это обогащение, и эта цель, наверное, важнее для, скажем так, тех людей, которые этот питомник содержат. Поэтому, я думаю, вот эта цель – это главное. И, к сожалению, этот питомник не единичный. Их много по стране. Просто эта история прошумела. Хотелось бы, чтобы прошумели и другие истории.  

Кирилл Казаков:  
Оксана, вот таких питомников, про которые Ольга говорит, таких действительно много? Это то, что мы услышали, – это вершина айсберга? То, что зацепило СМИ, показали. А то, что происходит по стране? Когда мы слушаем Машу, которая говорит о том, что у нас есть проблема. И Алена правильно спрашивает. Возможно, это не первостепенная проблема. Оценка справедливости, цивилизованности общества, в том числе, определяется и отношением к животным. Это у нас сплошь и рядом?  

В студии жертва живодёров. Что сейчас с питомником в Кореличах?-10

Оксана Давыденко, глава Ассоциации зоозащитных организаций:  
К сожалению, да. Мы разговаривали перед эфиром, вы показали здесь ряд сюжетов. Могу сказать, что за выходные у нас произошло гораздо больше случаев жестокого обращения, чем вы сейчас это продемонстрировали. Я думаю, что многие из них тоже станут резонансными. Надеюсь, что людей удастся привлечь. Пока мы разбирались с этим питомником по Кореличам, обнаружили ряд таких же заводчиков.  

Алена Сырова:  
Но животные, насколько я знаю, преимущественно нашли дома, да? И новых хозяев.  

Ольга:  
Да.  

В студии жертва живодёров. Что сейчас с питомником в Кореличах?-13

«Вопрос не совсем приоритетный». Нужен ли Беларуси закон о жестоком обращении с животными? Читайте здесь.   

# Вандализм и живодерство # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Оксана Давыденко # Мария Василевич # Фотофакт

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