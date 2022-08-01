«Подготовили справку, кто такой». Лукашенко о том, что Крутому нужно сделать в России
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 августа принял ряд кадровых решений. На высокие государственные должности назначены хорошо известные управленцы. Они будут заниматься привычной для них работой, но уже в новом качестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
65 % товарооборота – это сотрудничество с Московской областью. Другие регионы тоже не против. В белорусский Дворец Независимости не зарастает губернаторская тропа из российских областей и краев.
Поэтому новый посол займется ревизией 11 белорусских диппредставительств от Поволжья до Приморья. Новые задачи и более значимый статус. Второе направление привычное для нашего директората и дипломатии – импортозамещение.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайным и Полномочным Посол Беларуси в Российской Федерации:
Те планы, которые были до этого, должны быть интенсифицированы в минимум в три-четыре раза, как сказал Президент. Начали, понятно, мы с промышленности. 14-15 проектов сейчас на столе, обсуждаются на уровне правительств. Российской стороной отобраны уже семь конкретных предприятий, по которым составлены паспорта соответствующие. Президент отметил, что под это должна быть срочным образом сформирована финансовая схема. Об этом договоренности на уровне двух стран есть уже.
В Москве уже привыкли к крутому характеру Владимира Семашко. Теперь под пристальным взглядом Дмитрий Крутой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В разговоре с президентом России (ему, конечно, подготовили справку, кто такой Крутой), но не буду говорить, что я ему сказал, но, главное, что это человек очень перспективный. Посмотрите на посольство. Надо выстроить систему. Хотя не думаю, что у Семашко там кто-то забалует. Как бы мы к нему ни относились с его крутым характером и прочее, это человек системный, опытнейший человек. Поэтому думаю, что там с посольством все в порядке, но ситуацию в самом аппарате посольства надо выстраивать таким образом, какие задачи придется там решать.
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