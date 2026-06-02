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Новости по тегу #Иван Смильгинь

Импортозамещение и развитие кооперации: форум «АгроШОС-2026: стратегия роста» проходит в Минске
02 июня 2026 14:05

Импортозамещение и развитие кооперации: форум «АгроШОС-2026: стратегия роста» проходит в Минске

Вакцина за счет госбюджета – где в Беларуси можно бесплатно привить питомца от бешенства?
26 апреля 2026 17:43

Вакцина за счет госбюджета – где в Беларуси можно бесплатно привить питомца от бешенства?

Бешенство под контролем – в Беларуси стартовала весенняя профилактическая кампания
24 апреля 2026 07:33

Бешенство под контролем – в Беларуси стартовала весенняя профилактическая кампания

В Беларуси усиливают контроль за здоровьем животных и качеством сельхозпродукции
03 апреля 2026 06:13

В Беларуси усиливают контроль за здоровьем животных и качеством сельхозпродукции

Белорусская делегация работает во Вьетнаме – о чём договорились две страны? Рассказываем главное
01 апреля 2025 17:31

Белорусская делегация работает во Вьетнаме – о чём договорились две страны? Рассказываем главное

«На 34,6% выше уровня потребления». Сколько мясной и молочной продукции производят в Беларуси?
28 сентября 2022 10:50

«На 34,6% выше уровня потребления». Сколько мясной и молочной продукции производят в Беларуси?

«С 1 октября охотники уже вздохнут». Какова ситуация с заболеваемостью диких животных в Беларуси?
01 августа 2022 18:35

«С 1 октября охотники уже вздохнут». Какова ситуация с заболеваемостью диких животных в Беларуси?

Какая главная задача ветеринара? Ответил декан Витебской государственной академии ветеринарной медицины
01 августа 2022 18:31

Какая главная задача ветеринара? Ответил декан Витебской государственной академии ветеринарной медицины

Иван Смильгинь: «Основные причины падежа – это условия содержания и кормления, это порядка 98%»
01 августа 2022 17:46

Иван Смильгинь: «Основные причины падежа – это условия содержания и кормления, это порядка 98%»

Застрелил и даже не с первого раза. Можно ли наказать за издевательство над сельхозживотным?
01 августа 2022 17:28

Застрелил и даже не с первого раза. Можно ли наказать за издевательство над сельхозживотным?

Иван Смильгинь о сельском хозяйстве: «Той бесхозяйственности, которую мы зачастую видим, быть не должно»
01 августа 2022 17:19

Иван Смильгинь о сельском хозяйстве: «Той бесхозяйственности, которую мы зачастую видим, быть не должно»

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?
28 октября 2018 18:58

Курс на максимальное сближение. О чём договорились бизнес-круги на Форуме Беларуси и Украины?