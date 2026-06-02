Новости по тегу #Иван Смильгинь

Главный вектор дискуссий ориентирован на долгосрочные экологические и экономические перспективы. А также укрепление деловых контактов.
Бешенство опасно и для диких животных, и для сельхозживотных, и для питомцев. Поэтому вакцинация обязательна.
Специалисты подчеркивают: не менее важно заботиться о безопасности домашних питомцев. Ежегодно вакцинировать от бешенства кошек, собак и других животных можно в ветклиниках по всей стране.
Президент подписал указ о повышении эффективности государственной ветеринарной службы.
Наши страны свяжут прямые авиарейсы, а отечественные предприятия представят свою продукцию на международной выставке в Ханое.
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