«Живодёры не только люди с психическими отклонениями». Что порождает у людей агрессию к животным?

Алена Сырова, СТВ: Анжелика, как считаете, что первично: обращение с животными или обращение с людьми, если так можно сказать, сравнить. Я о чем. Мы вот с вами за кадром говорили о том, что в детстве все это формируется. Но практически у каждого из нас в детстве были домашние животные. Вот это те самые азы, эмпатия, которая воспитывается с детства.

Анжелика Сафонова, психолог:

Совершенно с вами согласна. На самом деле, ребенок, который не чувствует эмоционального и физического насилия в семье, он и не будет желания испытывать к этому насилию. Поэтому первоначально азы закладываются, конечно, в детстве. Вообще, живодеры – это люди с низкой самооценкой. И дети, и взрослые – это люди с подавленным чувством агрессии. То есть они не проживают эти чувства, и, как следствие, идет агрессия. Но не забывайте, ведь у нас живодеры не только люди с психическими отклонениями, это могут быть совершенно здоровые люди. То есть ты не увидишь его в толпе, никак не узнаешь.

Кирилл Казаков, СТВ:

Анжелика, я понимаю, когда для очень многих детей животные – это игрушка. Когда, например, к нам в квартиру приходят тоже дети до 6-7 лет, чаще всего кот прячется, потому что прекрасно понимает, что его на руки, его таскают, хватают. Как бы такая себе история. И здесь вот я не увижу ничего живодерского. Но когда люди вырастают – мы видели этот случай последний из Волковыска, когда женщина ударила кота о стену подъезда. Это одна история. А другая история, когда в квартире 15 котов. И когда бабушки чаще всего, которые собирают этих животных, они же выступают с точки зрения, наверное, спасения. Это как? Это хорошее отношение к животным? Либо же это все-таки плохое отношение к животным? Здесь есть какая-то психология?