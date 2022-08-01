Иван Смильгинь о сельском хозяйстве: «Той бесхозяйственности, которую мы зачастую видим, быть не должно»

Алена Сырова, СТВ: Рассказывать о том, что, мол, посмотрите, какая бесхозяйственность в государстве, которое тратит колоссальные ресурсы на развитие сельского хозяйства и позиционирует себя как то, которое может им гордиться. Поэтому вопрос падежа скота даже больше политический, наверное, чем экономический или какой-то другой.

Иван Смильгинь, заместитель министра – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Совершенно верно, поэтому ему уделяется такое внимание как со стороны Министерства сельского хозяйства, как со стороны государственной ветеринарной службы, так и со стороны контролирующих органов: Генеральная прокуратура, Комитет государственного контроля, Министерство внутренних дел. Сегодня все работают именно по данному направлению. Я хотел бы заострить внимание, чтобы у зрителя было понимание. Падеж был, падеж какой-то будет, у нас даже есть норматив технологических потерь, потому что это производственный процесс. Но того бардака, той бесхозяйственности, которую мы зачастую видим, быть не должно. Сегодня в стране достаточно технологических регламентов, достаточно ветеринарно-санитарных правил, достаточно мер профилактики ветеринарного плана, которые позволят содержать здоровый скот, выращивать здоровый скот, получать качественные молочную и мясную продукции.

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