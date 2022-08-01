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Иван Смильгинь о сельском хозяйстве: «Той бесхозяйственности, которую мы зачастую видим, быть не должно»

01 августа 2022 17:19
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Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.  

Иван Смильгинь о сельском хозяйстве: «Той бесхозяйственности, которую мы зачастую видим, быть не должно»-1

Алена Сырова, СТВ:  
Рассказывать о том, что, мол, посмотрите, какая бесхозяйственность в государстве, которое тратит колоссальные ресурсы на развитие сельского хозяйства и позиционирует себя как то, которое может им гордиться. Поэтому вопрос падежа скота даже больше политический, наверное, чем экономический или какой-то другой.  

Иван Смильгинь о сельском хозяйстве: «Той бесхозяйственности, которую мы зачастую видим, быть не должно»-4

Иван Смильгинь, заместитель министра – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:  
Совершенно верно, поэтому ему уделяется такое внимание как со стороны Министерства сельского хозяйства, как со стороны государственной ветеринарной службы, так и со стороны контролирующих органов: Генеральная прокуратура, Комитет государственного контроля, Министерство внутренних дел. Сегодня все работают именно по данному направлению. Я хотел бы заострить внимание, чтобы у зрителя было понимание. Падеж был, падеж какой-то будет, у нас даже есть норматив технологических потерь, потому что это производственный процесс. Но того бардака, той бесхозяйственности, которую мы зачастую видим, быть не должно. Сегодня в стране достаточно технологических регламентов, достаточно ветеринарно-санитарных правил, достаточно мер профилактики ветеринарного плана, которые позволят содержать здоровый скот, выращивать здоровый скот, получать качественные молочную и мясную продукции.  

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# Сельское хозяйство # общество # Алена Сырова # Иван Смильгинь # Фотофакт

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