Новости по тегу #Оксана Давыденко

В административном законодательстве – статья 16.29. Штрафные санкции до 30 базовых величин, исправительные работы и административный арест. Если говорим об уголовно наказуемом деянии, общая конструкция статьи такая же. Но она дополнена иными квалифицирующими признаками.
«Действующими правилами предусмотрено, что в квартире разрешено содержать не более двух животных».
«Волновало, почему нельзя в транспорте – автобусах, троллейбусах, городском транспорте провозить крупную собаку. Это существенно мешает владельцам крупных собак».
Если до существования закона «Об ответственном обращении с животными» с питомцами однозначно нельзя было в кафе, ни в какие магазины, то законом сейчас предусмотрены послабления.
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