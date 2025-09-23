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Новости по тегу #Оксана Давыденко

Административная и уголовная ответственность – какое наказание грозит за жестокое обращение с животными
23 сентября 2025 07:49

Административная и уголовная ответственность – какое наказание грозит за жестокое обращение с животными

Сколько домашних животных можно держать в квартире – объяснили специалисты
23 сентября 2025 07:43

Сколько домашних животных можно держать в квартире – объяснили специалисты

Общественный транспорт – о правилах перевозки домашних животных поговорили с экспертом
23 сентября 2025 07:40

Общественный транспорт – о правилах перевозки домашних животных поговорили с экспертом

Какие общественные места в Беларуси разрешено посещать с домашними животными – ответила эксперт
23 сентября 2025 07:36

Какие общественные места в Беларуси разрешено посещать с домашними животными – ответила эксперт

Обеспечивается порядок и чистота. Рассказываем о правилах выгула домашних животных
04 октября 2022 13:56

Обеспечивается порядок и чистота. Рассказываем о правилах выгула домашних животных

Все собаки были в жутком истощении и обезвоживании. Как волонтеры спасали животных из центра передержки
04 октября 2022 13:51

Все собаки были в жутком истощении и обезвоживании. Как волонтеры спасали животных из центра передержки

«Пересчёт по головам ушёл в прошлое». Сколько животных можно содержать в квартире и зависит ли это от метража?
04 октября 2022 13:34

«Пересчёт по головам ушёл в прошлое». Сколько животных можно содержать в квартире и зависит ли это от метража?

«Нужно не менее десяти единомышленников». Сколько зоозащитных организаций в Беларуси?
04 октября 2022 13:31

«Нужно не менее десяти единомышленников». Сколько зоозащитных организаций в Беларуси?

Застрелил и даже не с первого раза. Можно ли наказать за издевательство над сельхозживотным?
01 августа 2022 17:28

Застрелил и даже не с первого раза. Можно ли наказать за издевательство над сельхозживотным?

«Нужно показать людям, что будет наказание». Как милиция способствует в делах по жестокому обращению с животными?
01 августа 2022 17:02

«Нужно показать людям, что будет наказание». Как милиция способствует в делах по жестокому обращению с животными?

В студии жертва живодёров. Что сейчас с питомником в Кореличах?
01 августа 2022 16:46

В студии жертва живодёров. Что сейчас с питомником в Кореличах?

Теперь за жестокое обращение над животными можно получить срок до 3 лет. Что ещё изменится в законе?
24 января 2021 20:52

Теперь за жестокое обращение над животными можно получить срок до 3 лет. Что ещё изменится в законе?