Зарплаты, цены на продукты и роль профсоюзов. О чём говорил Президент на съезде ФПБ

Новости Беларуси. В Минске завершил работу съезд Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками важнейшего общественно-политического события стали более полутысячи делегатов из всех регионов страны. Участие в форуме принял и Президент. Александр Лукашенко подчеркнул значимость профсоюзных организаций в жизни общества и озвучил ряд важнейших тем. Например, заработная плата. Факты несвоевременных выплат Президент потребовал «выжигать калёным железом», отметив при этом, что деньги нужно зарабатывать, а не получать. И роль профсоюзов в решении этих проблем бесспорна.





Отдельно глава государства остановился на пенсионном обеспечении. Этим вопросом в том числе профсоюзы займутся уже в 2020 году. Александр Лукашенко уверен: «уравниловки быть не должно». А защита пенсионеров «должна стать важнейшим ориентиром для Беларуси».

Репортаж Юлии Бешановой.

Юлия Бешанова, корреспондент:

Профсоюзы Беларуси – одна из самых крупных организаций в стране: в своих рядах она объединяет более 4 миллионов человек. В заседании съезда принимали участие без малого 500 делегатов из всех регионов страны, в том числе депутаты, представители правительства и, конечно, глава государства. Такие съезды – событие не рядовое, их проводят один раз в пять лет. Это не только возможность оглянуться назад и посмотреть, что сделано за минувшие годы, но и сверить позиции и наметить дальнейшие шаги, что предстоит сделать в следующую пятилетку.

Впервые в современной истории Беларуси так масштабно представители трудовых коллективов собирались теперь уже в далеком 1990 году. С тех пор много воды утекло. Изменилась страна, но принципы профсоюзов остались незыблемыми: отстаивать права граждан и защищать интересы людей.

Николай Ковальчук, председатель Белорусского профсоюза отраслей промышленности «Белпрофмаш»:

Сегодня профсоюз «Белпрофмаш» – это 282 тысячи членов профсоюза, 30 % из них – молодежь. Мы делаем, чтобы переобучалась молодежь, чтобы сразу входила, чтобы в коллективных договорах принимались решения, стимулирующие молодежь на первом этапе работы.

Оксана Якубовская, директор гимназии №33 Минска:

Мы доказали, что не только сфера промышленности может поднимать заработную плату, но и сфера бюджетного образования. В целом мы подняли зарплату в нашей гимназии на 12 %. 1200 – 1100 рублей сегодня получают, есть педагоги, которые 1400 рублей получают, 1600 рублей. Это говорит о том, что сегодня запущены механизмы развития, в том числе и финансовой самостоятельности учреждения образования.

Николай Радоман, руководитель агрокомбината «Снов» Несвижского района:

Социальная защищенность сегодня – это не только задача профсоюзов, и те поправки, которые внесены были в Трудовой кодекс, но это задача любого руководителя. Когда человек уходит на пенсию, мы его не отделяем, что он ушел на пенсию. Он заработал себе определенные блага. Поэтому все те премии, подарки, то, что мы платим работающим людям, то же и даем нашим пенсионерам.

Круг вопросов в зоне внимания профсоюзов предельно понятен: занятость людей, улучшение условий труда, контроль за уровнем цен и трудовой дисциплиной. Проще – защита прав человека труда. Еще объединение активно участвует в политических кампаниях и разрабатывает важнейшие для страны документы. Одним словом, контролирует, чтобы в стране все было по справедливости. Профсоюзы теперь будут и в частных организациях. Александр Лукашенко потребовал подготовить указ

Одна из самых важных тем на встрече – зарплаты. Президент подтвердил, что оплата труда учителя в 2020 году должна достигнуть 100 % от средней по стране, а врача – 150 %. Да и сам механизм выплат должен быть отлажен: заработал – получил. Но иногда система все еще дает сбой. Александр Лукашенко: «То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно»

Сейчас в организациях выплатили деньги за январь. Бюджетники получили зарплаты по новой системе, которая, по идее, должна была упростить начисления. Некоторые белорусы увиденному в расчётчиках удивились. Реакция Александра Лукашенко Александр Лукашенко традиционно внимателен к самым уязвимым слоям населения: многодетным и малообеспеченным семьям, пенсионерам. Конечно, в сложной ситуации государство должно протянуть руку, но заботиться о будущем – задача каждого из нас. Пенсионная «уравниловка», уверен Президент, лишает человека стимула качественно работать и профессионально развиваться. Систему, при которой будущие выплаты практически не зависят от текущего дохода, необходимо реформировать.