Слова Рубио о потенциальном выходе из переговоров стало подарком Путину – NYT

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио ранее сообщили об уходе из переговорного процесса по Украине при определенных обстоятельствах. Газета The New York Times назвала данные высказывания подарком для президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

В публикации автор рассуждает, Рубио и Трамп намерены отказаться от мирных усилий, потому что у Вашингтона имеются иные «приоритеты, на которых следует сосредоточиться» или же США «умывают руки от самой Украины». Каким бы ни был посыл Рубио, такие заявления «стали последним американским подарком господину Путину», – говорится в материале.