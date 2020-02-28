Александр Лукашенко: «Мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного обеспечения»

Новости Беларуси. Цены, занятость, зарплаты. Темы, которые волнуют каждого белоруса, 28 февраля обсуждают на VIII съезде Федерации профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в форуме принял и Александр Лукашенко.
Президент сделал ряд важных заявлений. Так, глава государства потребовал «выжигать каленым железом» факты несвоевременной выплаты заработной платы (подробнее здесь).
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, наблюдаем и используем, себя изжила. Нам после президентских выборов (я буду или кто-то из вас, или кто-то другой) все равно придется этим заниматься. Если мы останемся работать в таком же составе, мы в этом же году (в конце года) начнем эту работу. Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал: буду лучше работать, больше зарабатывать – на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно!
Поэтому мы подойдем к решению этого вопроса, нам будет проще. Уже опыт есть России. Я с Владимиром Путиным много на эту тему разговаривал, очень много, на нашем уровне. Но мы еще посоветуемся с теми, кто внедрял накопительные и прочие виды пенсий, которые не прошли, не состоялись: заигрались в рынок и так далее.
С учетом их опыта и тех систем, которые есть в мире, мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного обеспечения, с учетом наших возможностей. Лучшую – это не значит, что всех завалим большими пенсиями. С учетом наших возможностей. Но это будет справедливая и хорошая система. Подчеркну: защита интересов пенсионеров является важнейшим приоритетом для государства.