Александр Лукашенко: «Мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного обеспечения»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, наблюдаем и используем, себя изжила. Нам после президентских выборов (я буду или кто-то из вас, или кто-то другой) все равно придется этим заниматься. Если мы останемся работать в таком же составе, мы в этом же году (в конце года) начнем эту работу. Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал: буду лучше работать, больше зарабатывать – на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно!

Поэтому мы подойдем к решению этого вопроса, нам будет проще. Уже опыт есть России. Я с Владимиром Путиным много на эту тему разговаривал, очень много, на нашем уровне. Но мы еще посоветуемся с теми, кто внедрял накопительные и прочие виды пенсий, которые не прошли, не состоялись: заигрались в рынок и так далее.