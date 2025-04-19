Солнечная соломка, резные шедевры и стильная керамика! Посетили Дом ремёсел в Деречине

Песня родной земли. Если вы путешествуете по Зеленщине, то обязательно включите в свой дневник Дом ремесел в Деречине. Палитра народного искусства. Здесь проведут экскурсию и познакомят с творчеством наших предков. Солнечная соломка, резные шедевры, стильная керамика. Мастера сохраняют теплые традиции и готовы научить всех желающих. Начинаем этнообзор с выразительного качества.

Мария Жоглик, заведующий Зельвинским отделом ремесел и традиционной культуры:

Арганізавана экспазіцыя народнага майстра Рэспублікі Беларусь Антаніны Пятроўны Пянцяк. Гэта асабістыя рэчы, рэчы яе сябровак, рэчы аднавяскоўцаў. 82 гады мае, але толькі пастаянны ўдзельнік нашага брэндавага мерапрыемства. Кросныя матуліны, дываны, трошкі ручнікоў, усе тое, што датычыцца да ткацтва. Доўга працавалі над тым, як стварыць свой касцюм Зэльвінскага строю. Я хадзіла, брала інтэрв'ю ў бабуль ужо ў гэтым годзе на гарадзінскім сувеніры дэфіле ўжо будзем праводзіць у касцюме Зэльвінскага строю. Зялёны з чырвоным, але так спадніца чорная і касыначкі.

Не пропустите премьеру! А мы переключаемся на яркий бренд Зельвинщины – черно-дымленую керамику. Технология передавалась из поколения в поколение. Ее любили не только за графичность и темный цвет, но и за прочность и водонепроницаемость. Александр Ищенко загорелся так, что даже смастерил себе несколько гончарных кругов.

Александр Ищенко, мастер народных художественных промыслов:

Сверху из бочки. Корпус из фанеры. Внутри я поставил двигатель редукционный на 24 вольта. Блок питания. Вверх, это сделал на 3D-принтере. Этот круг у меня для мастер-классов специально. А дома, которые сделали побольше, делать можно. Я тоже сам сделал, но сделал я его из стиральной машины. Где-то примерно 1050 градусов так получается. Это очень интересный обжиг. Когда из трубы летит огонь полностью, труба абсолютно красная вся.