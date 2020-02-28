Александр Лукашенко – ФПБ о росте цен: «Вот защитите людей. Вы в состоянии это сделать»
Новости Беларуси. Пенсии и зарплаты должны быть такими, чтобы человек мог достойно жить и содержать семью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в этом вопросе первая скрипка у цен, то есть у экономики. В Беларуси инфляция держится на уровне запланированных 5 %, и это несмотря на серьезное внешнее давление.
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Тем не менее, стоимость некоторых продуктов растет. В январе был скачок на 1,1 %.
Но человек судит о ситуации не по всей потребительской корзине, а по двух десяткам товаров повседневного спроса: хлеб, молоко, овощи. И вот тут профсоюзы не должны оставаться в стороне от проблем.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот защитите людей. Вы в состоянии это сделать. Возьмите и в связке с Комитетом государственного контроля решите эту проблему. Двоим оторвите головы, все остальные поймут.
У нас сегодня все бросились в торговлю. Почему? Там хорошо живется. И вы знаете, как там торгуют. Ничего, не обеднеют, если подержат цены на 20 социально значимых продуктов питания. Если мы это начнем делать, нас мгновенно обвинят в Америке, в Евросоюзе, даже в нашей России, что мы не рыночные со всеми вытекающими последствиями. А вы вот возьмите наше гражданское общество: «Белая Русь», вон сидят все лидеры, женские, ветеранские организации – 20 позиций проконтролируйте и заставьте.
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