Александр Лукашенко – ФПБ о росте цен: «Вот защитите людей. Вы в состоянии это сделать»

Новости Беларуси. Пенсии и зарплаты должны быть такими, чтобы человек мог достойно жить и содержать семью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в этом вопросе первая скрипка у цен, то есть у экономики. В Беларуси инфляция держится на уровне запланированных 5 %, и это несмотря на серьезное внешнее давление. Павел Каллаур: на протяжении 2020-го инфляция будет находиться в пределах 5%

Тем не менее, стоимость некоторых продуктов растет. В январе был скачок на 1,1 %. Но человек судит о ситуации не по всей потребительской корзине, а по двух десяткам товаров повседневного спроса: хлеб, молоко, овощи. И вот тут профсоюзы не должны оставаться в стороне от проблем.

Президент Беларуси: «В гаражах делают колбасу в России, а качественный продукт наш не пускают»







Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот защитите людей. Вы в состоянии это сделать. Возьмите и в связке с Комитетом государственного контроля решите эту проблему. Двоим оторвите головы, все остальные поймут.