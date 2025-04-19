УЕФА представил обновлённый рейтинг мини-футбольных сборных Европы

УЕФА представил обновленный рейтинг мини-футбольных сборных Европы, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Наша национальная дружина добилась заметного прогресса. По сравнению с декабрем команда Александра Черника поднялась на 5 позиций. Отныне мы 10-е на континенте. Это произошло благодаря убедительному выступлению в квалификации Евро 2026. Белорусы не потерпели ни единого поражения, досрочно завоевав путевку в финальную стадию. Особенно ценными выглядят вначале ничья, а затем и победа над итальянцами. По два раза были биты мальтийцы и финны.