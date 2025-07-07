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Новости по тегу #Оксана Якубовская

В парке имени Уго Чавеса открыли Аллею Героев
07 июля 2025 07:14

В парке имени Уго Чавеса открыли Аллею Героев

Депутаты Мингорсовета посетили детский дом семейного типа во Фрунзенском районе
16 мая 2025 19:32

Депутаты Мингорсовета посетили детский дом семейного типа во Фрунзенском районе

В школах Минска прошёл единый урок памяти о трагедии в деревне Ола
14 января 2025 13:45

В школах Минска прошёл единый урок памяти о трагедии в деревне Ола

Зарплаты, цены на продукты и роль профсоюзов. О чём говорил Президент на съезде ФПБ
28 февраля 2020 21:46

Зарплаты, цены на продукты и роль профсоюзов. О чём говорил Президент на съезде ФПБ