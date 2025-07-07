Новости по тегу #Оксана Якубовская

Это событие стало частью проекта «Бессмертная слава Великой Победы». Он направлен на сохранение исторической памяти о героическом подвиге советского народа. В рамках инициативы уже установлены 14 информационных стендов, посвященных Героям Советского Союза.
Это не первый такой визит. Народные избранники регулярно оказывают помощь детям и маме-воспитателю Любови Клещукевич. Ребята получили в подарок три велосипеда и два самоката.
Содержание и подход к занятиям для каждой возрастной группы свой. Младшеклассники собирали пазлы, средние классы готовили информационное выступление, а старшеклассники – экскурсии для малышей.
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