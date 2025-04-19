Ходим на службы, печём куличи и красим яйца – монахиня о подготовке к предстоящей Пасхе

Монахиня Агапия, насельница Свято-Елисаветинского монастыря:

На этой неделе Страстная седмица. Мы ходим на службы, печем куличи всю неделю. Это то, что для наших прихожан. Тоже красим яйца, как и все. Но самое главное, конечно, – это подготовка души.

В четверг была очень важная служба. Мы вспоминали Страстные Евангелия и путь Христа к Голгофе. В пятницу у нас вынос плащаницы, и в субботу день покоя. В христианстве, вообще в православии, такое, предшествует Пасхе, и уже ты ждешь эту Пасху. В таком ожидании. А с другой стороны, это еще такой скорбный день, потому что Спаситель уже во гробе, его уже нет с нами на земле. Но в это время он уже сошел в ад и освобождает души, которые ждут и хотят с ним соединиться.

Удивительно, что на службе Страстной субботы, в конце службы священники надевают белые облачения, и ты уже чувствуешь эту Пасху. Понимаете, уже хочется говорить «Христос Воскресе». Но очень важно в этот день, чтобы люди, которые приходят в храмы, обязательно приложились к плащанице. Плащаница – это изображение Спасителя, оно лежит обычно в центре храма. И это такое засвидетельствование нашего соединения с Христом, что мы тоже причастны к его страданиям и воскресениям.