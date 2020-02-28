«Всё не ради пиара, а ради благородной цели». Президент на съезде ФПБ вручил Почётное государственное знамя

Новости Беларуси. Профсоюзному движению Беларуси 117 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За свою историю структура стала реальной силой, включенной во все сферы жизни страны, гарантом и защитником прав работников. А еще – неравнодушным и отзывчивым участником больших общих дел.

Были громкие проекты под девизом «С большой любовью к малой родине». А в юбилейный год Победы организация взяла под крыло мемориалы, посвященные памяти Великой Отечественной войны. Привели в порядок небольшие памятники, реконструировали Курган Славы и обновили экспозицию техники: в 2019 году ее пополнил штурмовик Ил-2, на подходе легендарная «катюша».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Заслуживает большого уважения, что опять же эта работа проходит тихо, спокойно, без шумихи. Все не ради пиара, а ради той благородной цели. Федерация сегодня – мощная структура, которая не только проявляет заботу о человеке на производстве, но и решает задачи глобального масштаба, о которых я говорил. И в знак уважения нашего народа к вам и моего как главы государства, я принял решение о том, что наша профсоюзная организация должна получить новое государственное знамя. И позвольте мне его сегодня вам вручить.