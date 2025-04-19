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«Минск» победил «Гомель» в 5-м туре чемпионата Беларуси по футболу

19 апреля 2025 11:41
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«Минск» победил «Гомель» в 5-м туре чемпионата Беларуси по футболу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Единственный гол случился в первом тайме. На 13-й минуте точный удар нанес Денисюк. И хотя оставалось играть еще много времени, больше цифры на табло не менялись. Данный успех позволил «горожанам» подняться в лидирующую тройку. Возглавляет таблицу «Славия». Она взяла верх над «Слуцком» – 2:1. Тур продолжится сегодня четырьмя встречами. Особого внимания заслуживает белорусское классико. Точка будет поставлена в 21 апреля.

# Футбол Беларуси

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