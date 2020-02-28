Профсоюзы теперь будут и в частных организациях. Александр Лукашенко потребовал подготовить указ

Новости Беларуси. Красной нитью в разговоре на съезде ФПБ прошла мысль о равенстве на всех уровнях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Социальная справедливость – это то, ради чего и существует профсоюз. Те, кто работает на государственных предприятиях, под защитой. А вот у сотрудников частников не всегда есть возможность отстаивать свои права.

Александр Лукашенко: «Мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного обеспечения»

В свое время Александр Лукашенко работал руководителем профсоюзной ячейки, поэтому и опыта представлять интересы рабочих главе государства не занимать. Негосударственный сектор должен работать по общим правилам – требование Президента.