Павел Каллаур: на протяжении 2020-го инфляция будет находиться в пределах 5%
Новости Беларуси. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 19 февраля она составит 8,75 %, и это минимальное в истории страны значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ставка рефинансирования в Беларуси снизилась до минимального в истории страны значения
Вместе со снижением ставки вниз идут проценты по кредитам и депозитам.
Прогнозы в денежно-кредитной политике 12 февраля озвучил глава Нацбанка. В частности, инфляция ожидается на уровне запланированного ориентира.
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
В части динамики инфляции в 2020 году наше видение ситуации не изменилось по сравнению с ноябрьским прогнозом. На протяжении 2020 года инфляция будет находиться в пределах установленного целевого ориентира в 5 %.
В прогнозе учтен запланированный рост регулируемых цен и тарифов, который будет опережать увеличение общего уровня цен. При этом фундаментальные факторы, обусловленные состоянием национальной экономики и мерами макроэкономической политики сформировали основу для обеспечения умеренного характера инфляционных процессов.
Как сообщалось ранее, на 2020 год установлены целевые параметры инфляции на уровне не более 5 %.