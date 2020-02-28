Некоторые белорусы увиденному в расчётчиках удивились. Реакция Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Бюджетники получили зарплаты по новой системе, которая, по идее, должна была упростить начисления, сообщили в программе Новости 24 часа» на СТВ.

Но некоторые увиденному в расчетчиках удивились: сумма оказалась меньше ожидаемой. И это при том, что и Президент, и представители Федерации объясняли: выплаты не должны уменьшиться ни на копейку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы что, на местах не можете начислить несчастную заработную плату? Это же самая элементарная бухгалтерия – в бюджетной сфере начислить заработную плату. Почему это не произошло?

Я думаю, правительство и Комитет госконтроля, если нужно, и прокуратура доложат мне, что там произошло. Вы просто подставляете и меня. Я же публично сказал, что никто не должен пострадать. А почему страдают из-за того, что мы плохо учились арифметике, алгебре или высшей математике, которую изучали все почти бухгалтера с верхним образованием вуза. Почему так произошло?