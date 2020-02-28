Александр Лукашенко: «То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно»

Новости Беларуси. Цены, занятость, зарплаты. О темах, которые волнуют каждого белоруса 28 февраля говорят на VIII съезде Федерации профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в форуме принял глава государства. Александр Лукашенко сделал ряд важных заявлений. Так, факты несвоевременной выплаты заработной платы Президент требует – цитата – «выжигать каленым железом». Вместе с тем глава государства напомнил о разнице между зарплатой и «зряплатой» – деньги нужно зарабатывать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Зарплата, безусловно, важнейший вопрос для людей, и он всегда должен быть в поле зрения профсоюзов. Вы меня информировали, что в этом направлении наибольшую обеспокоенность вызывают факты несвоевременной выплаты зарплат. Вот это надо выжигать каленым железом, не считаясь ни с чем. Ответственность руководителей предприятий должна быть однозначной. Если ты руководитель, подумай о тех людях, которые работают. Кстати, работают и на тебя. Поэтому зарплату, кровь из носу, платить надо. Такая ситуация характерна для ряда сельскохозяйственных организаций Витебской области. Причем в некоторых случаях в январе люди не получили расчет за октябрь прошлого года. Более того, люди не только зарплаты своей не видят, но и лишаются части пенсии. Потому что наниматели не платят за них взносы в Фонд социальной защиты. Это, конечно, недопустимо.