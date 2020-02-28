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Александр Лукашенко: «То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно»

28 февраля 2020 10:33
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Новости Беларуси. Цены, занятость, зарплаты. О темах, которые волнуют каждого белоруса 28 февраля говорят на VIII съезде Федерации профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в форуме принял глава государства.

Александр Лукашенко сделал ряд важных заявлений. Так, факты несвоевременной выплаты заработной платы Президент требует – цитата – «выжигать каленым железом». Вместе с тем глава государства напомнил о разнице между зарплатой и «зряплатой» – деньги нужно зарабатывать.

Александр Лукашенко: «То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Зарплата, безусловно, важнейший вопрос для людей, и он всегда должен быть в поле зрения профсоюзов. Вы меня информировали, что в этом направлении наибольшую обеспокоенность вызывают факты несвоевременной выплаты зарплат. Вот это надо выжигать каленым железом, не считаясь ни с чем. Ответственность руководителей предприятий должна быть однозначной. Если ты руководитель, подумай о тех людях, которые работают. Кстати, работают и на тебя. Поэтому зарплату, кровь из носу, платить надо.

Такая ситуация характерна для ряда сельскохозяйственных организаций Витебской области. Причем в некоторых случаях в январе люди не получили расчет за октябрь прошлого года. Более того, люди не только зарплаты своей не видят, но и лишаются части пенсии. Потому что наниматели не платят за них взносы в Фонд социальной защиты. Это, конечно, недопустимо.

Александр Лукашенко: «То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно»-4

Наверное, Комитет госконтроля, правительство, прокуратура ждут очередных моих жестких поручений. Не хотелось бы приходить к этой жесткости. В противном случае мы задержим зарплату всем перечисленным структурам и выплатим за этот счет, начиная от правительства и заканчивая председателями райисполкомов, зарплату тем людям, которым не выплачена, в той же Витебской и других областях. То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно.

Александр Лукашенко: «То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно»-7

Александр Лукашенко: «То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно»-9

# Зарплаты в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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