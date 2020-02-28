Президент Беларуси: «В гаражах делают колбасу в России, а качественный продукт наш не пускают»

Но иногда сбои не по вине производителей. Это что касается проблем поставок в Россию белорусских продуктов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Наш старший брат капризничать начал. Наверное, перца пересыпали в эту колбасу. Но мы-то знаем, почему, порой, нас не пускают.

У Анфимова спросите, он там ездил на родину к себе, как русский человек, разбирался. В гаражах делают колбасу в России, а качественный продукт наш не пускают. Почему? Конкурировать не могут. Евросоюз не отравился, нормально расширяем. Китайцы просят больше поставлять нашей продукции. Здесь – непонятная возня.

Тем не менее мы же понимаем, что продукты питания белорусские – самые лучшие в мире. Качество их хорошее.