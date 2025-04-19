Принял неравный бой и отбил атаку немцев. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй. Историей своего дедушки поделилась наша телезрительница.

Говор Емельян Иванович, белорус, родился 6 января 1914 года в деревне Туровичи Суховичского сельсовета Домановичского района Полесской области (ныне Калинковичского района Гомельской области). До войны был первым учителем начальной школы в деревне Вязовица Василевичского района Полесской области, в которой к 1935 году обучалось 110 учеников. С 1939 года проходил службу в РККА (Рабоче-Крестьянской Красной армии) в Эстонии в городе Таллин. Говор Емельян Иванович принимал участие в боях на Юго-Западном фронте, командовал стрелковой ротой в звании старшего лейтенанта, капитана. Зарекомендовал себя грамотным и бесстрашным командиром. В частности, 12 октября 1943 года старший лейтенант Емельян Говор был представлен к награждению орденом Красной Звезды.

В своем представлении к награждению его командир 333-го стрелкового полка 6-й Краснознаменной Орловской стрелковой дивизии подполковник Драгун написал:

12 сентября 1943 года противник внезапно атаковал подразделение, которым командовал старший лейтенант Говор. Несмотря на превосходящие силы противника, старший лейтенант, лично сам, выдвинувшись вперед, воодушевляя личным примером бойцов, принял со своим подразделением неравный бой и отбил атаку немцев. В бою за деревню Бакаевка Харьковской области с 14 на 15 сентября 1943 года дед был ранен. А 27 ноября 1943 года старший лейтенант Говор во второй раз был представлен к награждению орденом Красной Звезды.

Во время этого сражения мой дед был ранен и прислал письмо от 22 ноября 1943 года следующего содержания:

По случаю освобождения районного центра Василевичи я решил написать Вам, моя дорогая жена Оля, письмо, дочке Юльке и сыну Лене. Всем родным привет, и знакомым, тем, которые не служат немцу. Я жив, три раза ранен, пишу письмо из госпиталя по случаю третьего ранения. Оля, когда получишь письмо, пиши ответ по адресу – Полевая почта 43020. Твой муж Говор Емельян Иванович. В марте 1944 года Говор Емельян Иванович пропал без вести. На запрос из архива Министерства обороны СССР пришел ответ, что в это время 767-й стрелковый полк вел боевые действия в районах Николаевской, Одесской, Кировоградской областей.