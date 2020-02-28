На съезде ФПБ Александру Лукашенко сделали символичный подарок

Новости Беларуси. На добрую память участники съезда преподнесли Александру Лукашенко особый подарок. На картине – школа, где учился будущий Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На добрую память участники съезда преподнесли Александру Лукашенко особый подарок. На картине – школа, где учился будущий Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Бешанова, корреспондент:
И пусть это изображение не первое в коллекции главы государства, такие моменты особенно согревают душу.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Это школа, в которой учился Александр Григорьевич Лукашенко.