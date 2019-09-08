Никас Сафронов об Александре Лукашенко: «Для меня он и Кеннеди, и Фидель Кастро в одном лице»

На весьма любопытные параллели создателей фильма «Мирные люди» натолкнул художник Никас Сафронов. Тема Беларуси и белорусов, уверяет маэстро, в его творчестве особая. История, как известно, не терпит сослагательных наклонений, но всё же…

Никас Сафронов, художник (Россия):

Возможно, Беларуси уже не было бы. Возможно, была бы часть Польши, часть Литвы, часть полу-Европы, которая сказала бы: «Здесь вы будете сеять только это, а этот завод мы закрываем – он вам не нужен. У нас этот завод есть в Испании, зачем вам это?» Он не позволяет это. Я всегда с уважением относился к Александру Григорьевичу Лукашенко. Для меня он и Кеннеди, и Фидель Кастро в одном лице.