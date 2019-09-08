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Никас Сафронов об Александре Лукашенко: «Для меня он и Кеннеди, и Фидель Кастро в одном лице»

08 сентября 2019 17:24
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На весьма любопытные параллели создателей фильма «Мирные люди» натолкнул художник Никас Сафронов. Тема Беларуси и белорусов, уверяет маэстро, в его творчестве особая. История, как известно, не терпит сослагательных наклонений, но всё же…

Никас Сафронов об Александре Лукашенко: «Для меня он и Кеннеди, и Фидель Кастро в одном лице»-1

Никас Сафронов, художник (Россия):
Возможно, Беларуси уже не было бы. Возможно, была бы часть Польши, часть Литвы, часть полу-Европы, которая сказала бы: «Здесь вы будете сеять только это, а этот завод мы закрываем – он вам не нужен. У нас этот завод есть в Испании, зачем вам это?» Он не позволяет это. Я всегда с уважением относился к Александру Григорьевичу Лукашенко. Для меня он и Кеннеди, и Фидель Кастро в одном лице.

Он доброжелателен, он бывает по-боевому настроен, но он мирный человек. Он очень сердечный, душевный. Он хочет, чтобы был порядок. Знаете, человек, который за порядок.

# Беларусь-Россия # общество # Никас Сафронов

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