Прямой эфир

Васильки для Президента. Автор копии креста Ефросиньи Полоцкой сделал подарок Александру Лукашенко

08 сентября 2019 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Бресту 1000 лет. С юбилеем жителей города над Бугом лично поздравил Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Васильки для Президента. Автор копии креста Ефросиньи Полоцкой сделал подарок Александру Лукашенко-1

За три дня праздника Брест оставил букет впечатлений. С букетом васильков из родного Бреста вернулся и Президент. Эти цветы никогда не завянут. Стебли – серебряные, лепестки – каменные, покрытые эмалью.

Васильки для Президента. Автор копии креста Ефросиньи Полоцкой сделал подарок Александру Лукашенко-4

Васильки для Президента. Автор копии креста Ефросиньи Полоцкой сделал подарок Александру Лукашенко-6

Васильки для Президента. Автор копии креста Ефросиньи Полоцкой сделал подарок Александру Лукашенко-8

Букет за несколько месяцев «вырастили» золотые руки Николая Кузьмича, автора возрожденного Креста Ефросиньи Полоцкой и раки для святой.

Васильки для Президента. Автор копии креста Ефросиньи Полоцкой сделал подарок Александру Лукашенко-11



Впрочем, Брест всегда был богат на таланты и первооткрывателей. Город продолжает расти, а учитывая новую развязку, есть где набирать скорость и наводит мосты между прошлым и будущим.

Александр Лукашенко поделился личными воспоминаниями о Бресте: «Я приехал домой»

«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием

# К 1000-летию города Бреста # общество # Александр Лукашенко # Николай Кузьмич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какими глазами смотрят на белорусов люди, которые пережили войну? Игорь Позняк рассказал о своём фильме «Мирные люди»
08 сентября 2019 16:11

Какими глазами смотрят на белорусов люди, которые пережили войну? Игорь Позняк рассказал о своём фильме «Мирные люди»

На поиски приключений! Под Кобрином сбежал цирковой слон
08 сентября 2019 12:14

На поиски приключений! Под Кобрином сбежал цирковой слон

«Я с папой ездил на танке»: на АрМИ-2019 вместе с белорусским механиком-водителем поехал маленький сын
08 сентября 2019 11:45

«Я с папой ездил на танке»: на АрМИ-2019 вместе с белорусским механиком-водителем поехал маленький сын