Васильки для Президента. Автор копии креста Ефросиньи Полоцкой сделал подарок Александру Лукашенко

Новости Беларуси. Бресту 1000 лет. С юбилеем жителей города над Бугом лично поздравил Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За три дня праздника Брест оставил букет впечатлений. С букетом васильков из родного Бреста вернулся и Президент. Эти цветы никогда не завянут. Стебли – серебряные, лепестки – каменные, покрытые эмалью.

Букет за несколько месяцев «вырастили» золотые руки Николая Кузьмича, автора возрожденного Креста Ефросиньи Полоцкой и раки для святой.