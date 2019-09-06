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«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием

06 сентября 2019 17:35
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Новости Беларуси. Бресту 1000 лет. С юбилеем жителей города над Бугом лично поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К исторической дате здесь подготовились основательно. Построили и реконструировали три десятка историко-культурных и социальных объектов. Заметно улучшилась комфортная среда и без того ухоженного города. А благодаря созданию транспортно-логистического анклава более привлекательным стал туристический потенциал не только самого Бреста, но и всего региона.

«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием-1

Кроме того, решена хроническая транспортная проблема растущего областного центра. К миллениуму здесь открыли самый большой в стране путепровод – Западный обход. В торжественной церемонии принял участие глава государства.

Корреспондент Алена Сырова знает подробности.

«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием-4

По левую сторону если двигаться, находится Речица, по правую – Граевка. Прямо – улица Лейтенанта Рябцева. Когда моста не было, в эти разные точки тяжело было попасть. Сейчас это без проблем. В течение пяти минут, я думаю, можно везде попасть.

«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием-7

Василий Кислюк коренной брестчанин, трудится в строительном тресте уже 30 лет. Мужчина приложил руку практически ко всем крупным объектам Бреста, в том числе и к 1000-летию. Подарок себе и всем брестчанам его бригада из 12 человек делала своими руками: ставила колонны, монтировала балки и перила – в общем, занималась всеми строительно-монтажными работами Западного обхода. Закончить хотелось как можно быстрее, ведь сам бригадир живет в ста метрах от новой развязки.

«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием-10

Василий Кислюк, бригадир СУ-158 ОАО «Стройтрест № 8»:
Конечно, объект очень серьезный был. Несмотря на то, что давал работу, я работал здесь и зарабатывал деньги, но я его и сам ждал. На переездах едешь и чувствуешь не так хорошо... У нас как бы первый такой объект, связанный с мостами. Вообще мы делали мосты, но не такие большие. А этот мост три километра почти – довольно серьезный объект. Работали в две смены, вахтами работали. По-всякому приходилось.

«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием-13

Эта транспортная развязка – один из 20 крупнейших объектов, которые привели в порядок к 1000-летию Бреста. Чтобы город встретил миллениум в своей лучшей форме за три года (те, что отвели на подготовку к празднику) из республиканского бюджета вложили порядка 289 миллионов рублей. И это не считая трат на самый долгожданный подарок  – Западный обход.

«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием-16

Кстати, здесь удалось сэкономить, о чем главе государства сообщили фактически сразу, как только кортеж Президента въехал на развязку. И речь не только о деньгах (вместо запланированных 160 миллионов потратили 130), еще и по времени справились быстрее, чем планировали. Да и жителям дискомфорт не доставляли – выходит, нервы тоже сберегли.

«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием-19

40 семей мы переселили здесь, рядышком, в комфортные дома.

«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием-22

Им по тем размерам, которые у них площади были, сделали коттеджи. Где-то совмещенные. И рядом: от этой улицы на километр, не больше.

«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием-25

Чтобы понять, ради чего все усилия и почему эту транспортную развязку в Бресте называют стройкой не века, а даже тысячелетия, достаточно сказать, что 17 часов в сутки ж/д переезды – единственная возможность добраться из пункта А в пункт Б – были закрыты. В пробках стояли легковые автомобили брестчан, пытающихся попасть из жилых районов Речица и Дубровка в центр, а фуры, спешащие к польской границе и от нее, были вынуждены ехать через сердце города. В последнее время с учетом роста транзита через нашу страну ситуация стала слишком острой.

«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием-28

Несколько лет назад глава государства поручил завершить строительство такой нужной развязки к тысячелетнему юбилею города. А сегодня Александр Лукашенко лично перерезал ленточку в середине Западного обхода, как символ открытия не только дороги, но и новых возможностей для целой страны.

Президент открыл Западный обход: «Это не просто дорога. Это здоровье жителей Бреста»

Построена развязка по уникальной технологии, таких больше в Беларуси пока нет. Протяженность 2,5 километра, в самом центре – эстакада, монолитное кольцо диаметром 140 метров, которое держится на более чем тысяче балок.

«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием-31

Под ним проходит пять железнодорожных переездов, а транзитная часть путепровода готова к четырехполосному движению.

«Наши строители всё могут построить». Александр Лукашенко оценил работу брестских мостостроителей

Абсолютно все работы, начиная с проектировки, делали наши строители – еще один повод для гордости. Об этом глава государства не раз сказал во время своего выступления и лично поблагодарил всех причастных к строительству Западного обхода.

«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием-34

Спасибо!

«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием-37

Но не только о работе говорил Президент с мостостроителями: откровенно рассуждал о насущном и даже личном. Но все же в эти праздничные дни все темы так или иначе касаются виновника торжества. Александр Лукашенко служил в погранотряде имени Дзержинского, потому Брест того времени помнит хорошо и может оценить изменения.

«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием-40

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Город был только в центре, и отдельные точки, а так это была запущенная большая деревня. Первые метры земли – человек, с Запада приезжающий, смотрит на Брест.

Конечно, вы сделали очень много, я сверху это вижу. Я много раз облетал, когда вы строили, чистили город, и сейчас. Я вижу, что вы его вычистили, привели в порядок. Были запущенные помещения, здания, которые недострой так называемый, долгострой. Вы достроили, вы для людей очень много сделали здесь. Молодцы. Он изменился. Брест стал современным, совсем другой город.

«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием-43

В том, что возраст Бресту к лицу, глава государства убедился лично. С Западного обхода приехал на автобусе в центр города, где 6 августа началась масштабная программа празднования миллениума Бреста.

«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием-46

Городу с уникальной историей – подарок под стать. Спустя 456 лет после издания вернулась домой первая брестская Библия.

«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием-49

«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием-51

Александр Лукашенко попросил, чтобы каждый житель города имел возможность прикоснуться к реликвии.

Александр Лукашенко: «Я желаю вам сохранить уникальную атмосферу Бреста»

За многолетнюю историю у Бреста сложились свои традиции, появились свои герои.

«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием-54

Алена Сырова, корреспондент:
Вот уже 10 лет гости города стремятся в центр Бреста, сверяют часы, чтобы не пропустить тот момент, когда на улице Советской – пешеходной, между прочим – появится фонарщик и зажжет вечернее освещение. Что интересно, время зависит от захода солнца. Существует красивая легенда, что тот, кто встретит этого человека, подержится за его пуговицу и загадает желание, в исполнении точно может не сомневаться.

«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием-57

Но есть еще одна традиция, которой по зову сердца, а не для галочки следуют гости Бреста – непременно прийти в легендарную крепость. И хотя плотная программа праздничного визита главы государства изначально не предусматривала такой поездки, Александр Лукашенко приехал в цитадель. Не мог Президент поступить иначе. Этот визит был очень личным. Тихо и без пафоса глава государства почтил память жителей героического города.

«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием-60

Вот уже тысячу лет Брест – тот самый уголок мира, где можно принимать даже самые смелые решения, начинать масштабные проекты, а главное – жить и реализовываться, ощущая себя дома. Сегодня именинник в прекрасной форме и вместе со всеми, кому он близок, готов войти во второе тысячелетие, чтобы снова вершить историю.

«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием-63

# К 1000-летию города Бреста # общество # Василий Кислюк # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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