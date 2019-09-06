«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием

Новости Беларуси. Бресту 1000 лет. С юбилеем жителей города над Бугом лично поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К исторической дате здесь подготовились основательно. Построили и реконструировали три десятка историко-культурных и социальных объектов. Заметно улучшилась комфортная среда и без того ухоженного города. А благодаря созданию транспортно-логистического анклава более привлекательным стал туристический потенциал не только самого Бреста, но и всего региона.

Кроме того, решена хроническая транспортная проблема растущего областного центра. К миллениуму здесь открыли самый большой в стране путепровод – Западный обход. В торжественной церемонии принял участие глава государства. Корреспондент Алена Сырова знает подробности.

По левую сторону если двигаться, находится Речица, по правую – Граевка. Прямо – улица Лейтенанта Рябцева. Когда моста не было, в эти разные точки тяжело было попасть. Сейчас это без проблем. В течение пяти минут, я думаю, можно везде попасть.

Василий Кислюк коренной брестчанин, трудится в строительном тресте уже 30 лет. Мужчина приложил руку практически ко всем крупным объектам Бреста, в том числе и к 1000-летию. Подарок себе и всем брестчанам его бригада из 12 человек делала своими руками: ставила колонны, монтировала балки и перила – в общем, занималась всеми строительно-монтажными работами Западного обхода. Закончить хотелось как можно быстрее, ведь сам бригадир живет в ста метрах от новой развязки.

Василий Кислюк, бригадир СУ-158 ОАО «Стройтрест № 8»:

Конечно, объект очень серьезный был. Несмотря на то, что давал работу, я работал здесь и зарабатывал деньги, но я его и сам ждал. На переездах едешь и чувствуешь не так хорошо... У нас как бы первый такой объект, связанный с мостами. Вообще мы делали мосты, но не такие большие. А этот мост три километра почти – довольно серьезный объект. Работали в две смены, вахтами работали. По-всякому приходилось.

Эта транспортная развязка – один из 20 крупнейших объектов, которые привели в порядок к 1000-летию Бреста. Чтобы город встретил миллениум в своей лучшей форме за три года (те, что отвели на подготовку к празднику) из республиканского бюджета вложили порядка 289 миллионов рублей. И это не считая трат на самый долгожданный подарок – Западный обход.

Кстати, здесь удалось сэкономить, о чем главе государства сообщили фактически сразу, как только кортеж Президента въехал на развязку. И речь не только о деньгах (вместо запланированных 160 миллионов потратили 130), еще и по времени справились быстрее, чем планировали. Да и жителям дискомфорт не доставляли – выходит, нервы тоже сберегли.

40 семей мы переселили здесь, рядышком, в комфортные дома.

Им по тем размерам, которые у них площади были, сделали коттеджи. Где-то совмещенные. И рядом: от этой улицы на километр, не больше.

Чтобы понять, ради чего все усилия и почему эту транспортную развязку в Бресте называют стройкой не века, а даже тысячелетия, достаточно сказать, что 17 часов в сутки ж/д переезды – единственная возможность добраться из пункта А в пункт Б – были закрыты. В пробках стояли легковые автомобили брестчан, пытающихся попасть из жилых районов Речица и Дубровка в центр, а фуры, спешащие к польской границе и от нее, были вынуждены ехать через сердце города. В последнее время с учетом роста транзита через нашу страну ситуация стала слишком острой.

Несколько лет назад глава государства поручил завершить строительство такой нужной развязки к тысячелетнему юбилею города. А сегодня Александр Лукашенко лично перерезал ленточку в середине Западного обхода, как символ открытия не только дороги, но и новых возможностей для целой страны. Президент открыл Западный обход: «Это не просто дорога. Это здоровье жителей Бреста» Построена развязка по уникальной технологии, таких больше в Беларуси пока нет. Протяженность 2,5 километра, в самом центре – эстакада, монолитное кольцо диаметром 140 метров, которое держится на более чем тысяче балок.

Под ним проходит пять железнодорожных переездов, а транзитная часть путепровода готова к четырехполосному движению. «Наши строители всё могут построить». Александр Лукашенко оценил работу брестских мостостроителей Абсолютно все работы, начиная с проектировки, делали наши строители – еще один повод для гордости. Об этом глава государства не раз сказал во время своего выступления и лично поблагодарил всех причастных к строительству Западного обхода.

Спасибо!

Но не только о работе говорил Президент с мостостроителями: откровенно рассуждал о насущном и даже личном. Но все же в эти праздничные дни все темы так или иначе касаются виновника торжества. Александр Лукашенко служил в погранотряде имени Дзержинского, потому Брест того времени помнит хорошо и может оценить изменения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Город был только в центре, и отдельные точки, а так это была запущенная большая деревня. Первые метры земли – человек, с Запада приезжающий, смотрит на Брест. Конечно, вы сделали очень много, я сверху это вижу. Я много раз облетал, когда вы строили, чистили город, и сейчас. Я вижу, что вы его вычистили, привели в порядок. Были запущенные помещения, здания, которые недострой так называемый, долгострой. Вы достроили, вы для людей очень много сделали здесь. Молодцы. Он изменился. Брест стал современным, совсем другой город.

В том, что возраст Бресту к лицу, глава государства убедился лично. С Западного обхода приехал на автобусе в центр города, где 6 августа началась масштабная программа празднования миллениума Бреста.

Городу с уникальной историей – подарок под стать. Спустя 456 лет после издания вернулась домой первая брестская Библия.

Александр Лукашенко попросил, чтобы каждый житель города имел возможность прикоснуться к реликвии. Александр Лукашенко: «Я желаю вам сохранить уникальную атмосферу Бреста» За многолетнюю историю у Бреста сложились свои традиции, появились свои герои.

Алена Сырова, корреспондент:

Вот уже 10 лет гости города стремятся в центр Бреста, сверяют часы, чтобы не пропустить тот момент, когда на улице Советской – пешеходной, между прочим – появится фонарщик и зажжет вечернее освещение. Что интересно, время зависит от захода солнца. Существует красивая легенда, что тот, кто встретит этого человека, подержится за его пуговицу и загадает желание, в исполнении точно может не сомневаться.

Но есть еще одна традиция, которой по зову сердца, а не для галочки следуют гости Бреста – непременно прийти в легендарную крепость. И хотя плотная программа праздничного визита главы государства изначально не предусматривала такой поездки, Александр Лукашенко приехал в цитадель. Не мог Президент поступить иначе. Этот визит был очень личным. Тихо и без пафоса глава государства почтил память жителей героического города.