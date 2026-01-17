850 литров шурпы и трёхметровый пирог! Брест примет фестиваль «Берестейские сани»

Идея, как провести выходные с пользой – 850 литров шурпы и трехметровый пирог! Не только этим удивит гостей зимний фестиваль «Берестейские сани». Он стартует сегодня, 17 января, и продлится все выходные. Также в программе – парад-шествие, где предприятия представят тематические праздничные платформы, а артисты белорусской эстрады подарят музыкальное настроение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зимний карнавал каждый год объединяет тысячи гостей. Для них подготовили более 100 точек фудкорта. Угоститься можно будет и традиционными удмуртскими лепешками – мастера из российского края приедут в Брест. У фестиваля появилась своя книга рекордов – и в этом году в ней появится новая запись. В Бресте участники приготовят 850 литров наваристой мясной шурпы, а также испекут трехметровый пирог – попробовать блюда смогут все желающие.

Виталий Щерба, заместитель председателя Брестского горисполкома:

В шествии примут участие не только предприятия города Бреста, примут предприятия и других районов Брестской области. Удивит, наверное, большое количество локаций на самой набережной. Это и большое количество точек общественного питания. Наши гости, которые приехали из Пензы и из Удмуртии Российской Федерации, то есть они удивят нас своими не только выпечками, но и музыкальными исполнениями.

Парад-шествие пройдет на площади Ленина, а вот сами гуляния развернутся на набережной реки Мухавец. Еще одна фишка фестиваля – гостей поприветствуют сразу три Деда Мороза – из Пензы, Беловежской пущи и Бреста. Завершится зимний праздник красочным фейерверком.