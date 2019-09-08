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Александр Лукашенко: если строительная организация хромает, то виновато начальство

08 сентября 2019 18:55
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Новости Беларуси. С 1000-летием жителей города над Бугом лично поздравил Президент,  сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

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Александр Лукашенко: если строительная организация хромает, то виновато начальство-1

Александр Лукашенко: если строительная организация хромает, то виновато начальство-3

Несмотря на всю грандиозность повода встречи и самого события, откровенный разговор с людьми труда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я абсолютно убежден: если где-то какая-то строительная организация хромает, то виновато начальство. Начальники и собственники этих предприятий, трестов в данном случае. А строители наши умеют делать всё.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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