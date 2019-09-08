Александр Лукашенко: если строительная организация хромает, то виновато начальство

Новости Беларуси. С 1000-летием жителей города над Бугом лично поздравил Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием