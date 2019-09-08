Александр Лукашенко: если строительная организация хромает, то виновато начальство

Новости Беларуси. С 1000-летием жителей города над Бугом лично поздравил Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием
Новости Беларуси. С 1000-летием жителей города над Бугом лично поздравил Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Стал современным, совсем другой город»: Президент Беларуси поздравил Брест с тысячелетием
Несмотря на всю грандиозность повода встречи и самого события, откровенный разговор с людьми труда.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я абсолютно убежден: если где-то какая-то строительная организация хромает, то виновато начальство. Начальники и собственники этих предприятий, трестов в данном случае. А строители наши умеют делать всё.
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