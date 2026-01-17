Крещенские морозы! Белорусов предупреждают о понижении температуры воздуха до -28 градусов

В Беларусь пришли крещенские морозы. Уже сегодня, 17 января, ночью по востоку страны столбик термометра опустится до -28, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белгидромете предупредили, что морозная погода без осадков сохранится в ближайшие дни. Накануне в стране был побит температурный рекорд 37-летней давности. Столбик термометра на метеостанции в Кличеве опустился до -27,8 градуса. Это почти на градус ниже предыдущего рекорда.

В связи с экстремальной погодой, на усиленный режим работы перешли все оперативные службы. При необходимости сотрудники МЧС готовы развернуть пункты обогрева во всех регионах. Только в Минской области их подготовлено 47. На особом контроле – работа энергетической системы страны. Усилен контроль за оборудованием подстанций и линиями электропередачи, подготовлены резервные источники электроснабжения. Для немедленного устранения возможных нарушений в режиме готовности 673 аварийно-восстановительные бригады – это около 2,5 тысячи человек. Они обеспечены необходимыми средствами защиты, инструментами и спецтехникой. В усиленном режиме трудятся и коммунальщики. Тысячи сотрудников ЖКХ очищают крыши домов и соцучреждений от снега и наледи, для этого используют автовышки. По всей стране уже обработано более 5,5 тысячи объектов.