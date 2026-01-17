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Страны ЕС отправили около 50 солдат для поддержки Дании в обеспечении безопасности Гренландии

17 января 2026 07:45
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Напряженная ситуация и в Арктике. Франция, Швеция, Германия и Норвегия направили свои войска в Гренландию. Так страны проводят разведывательную операцию «Арктическая стойкость». Ее инициировали на фоне провала переговоров между США и Данией по Гренландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны ЕС отправили около 50 солдат для поддержки Дании в обеспечении безопасности Гренландии-2

Ранее Дональд Трампа назвал этот богатый ресурсами остров жизненно важным для безопасности США. Американский президент предложил Европе купить Гренландию, чтобы ее не заняли Россия или Китай, но не исключил и силового захвата. Дания заявила, что остров не продается, а любые угрозы – безрассудны. Поэтому власти ЕС приняли решение защищать его. В Гренландию прибыло около 50 солдат. Из-за этого европейская миссия подвергается критике. Министр обороны Италии высмеял ее масштабы. К тому же солдаты европейских стран НАТО теоретически могут быть поставлены в положение противоборства с армией США. На фоне этого хаоса во Франции внесена парламентская резолюция с призывом к выходу из альянса. Трамп, в свою очередь, пригрозил пошлинами странам, выступающим против планов США по приобретению Гренландии.

# Международная политика # Дания # США

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