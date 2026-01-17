Страны ЕС отправили около 50 солдат для поддержки Дании в обеспечении безопасности Гренландии

Напряженная ситуация и в Арктике. Франция, Швеция, Германия и Норвегия направили свои войска в Гренландию. Так страны проводят разведывательную операцию «Арктическая стойкость». Ее инициировали на фоне провала переговоров между США и Данией по Гренландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Дональд Трампа назвал этот богатый ресурсами остров жизненно важным для безопасности США. Американский президент предложил Европе купить Гренландию, чтобы ее не заняли Россия или Китай, но не исключил и силового захвата. Дания заявила, что остров не продается, а любые угрозы – безрассудны. Поэтому власти ЕС приняли решение защищать его. В Гренландию прибыло около 50 солдат. Из-за этого европейская миссия подвергается критике. Министр обороны Италии высмеял ее масштабы. К тому же солдаты европейских стран НАТО теоретически могут быть поставлены в положение противоборства с армией США. На фоне этого хаоса во Франции внесена парламентская резолюция с призывом к выходу из альянса. Трамп, в свою очередь, пригрозил пошлинами странам, выступающим против планов США по приобретению Гренландии.