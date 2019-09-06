«Наши строители всё могут построить». Александр Лукашенко оценил работу брестских мостостроителей

Новости Беларуси. 6 сентября с юбилеем жителей Бреста приехал поздравить Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В канун тысячелетия построен Западный обход вокруг областного центра.

Президент особо подчеркнул вклад брестских мостостроителей, их опыт востребован во многих странах. Президент открыл Западный обход: «Это не просто дорога. Это здоровье жителей Бреста» Но главное – это обустройство малой родины для комфорта людей. В процессе строительства снесли 20 домов: 25 семей существенно улучшили свои жилищные условия по новым адресам.

Глава государства также откровенно пообщался с трудовым коллективом. Восьмой трест Бреста – один из самых успешных в стране. Правда, в начале 90-х такие организации должны были уйти в историю. Волевое решение Александра Лукашенко позволило сохранить отрасль.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Важно отметить, что это уникальное сооружение вы сами спроектировали и сами построили. Вы этого не понимаете, я это лучше чувствую и понимаю, бывая в разных странах, когда они просят (даже постсоветские республики), «помогите нам что-то построить». Я удивляюсь, думаю: ну, наши строители, в общем-то, все могут построить. А там нет ни школ, ни специалистов, и они привлекают наших строителей. Даже наша родная Украина – мы победили в одном из тендеров, будем строить на севере Украины дороги. Это тоже важно.