Ивана Жигон: «Я думаю, у вас тоже есть Александр Невский»

О Президенте Беларуси говорили в фильме «Мирные люди».
Сергей Бабурин: «Президент Беларуси Лукашенко – миротворец. Но не из числа тех, кто «сидит за печкой»
«Люди подходили и кланялись флагу белорусскому». Что происходило в Белграде после визита Александра Лукашенко в 1999 году
Ивана Жигон, актриса, режиссёр, общественный деятель (Сербия):
Самое для меня интересное про вашего Президента – это слеза, которая блестит за всю планету, за каждого ребёнка. Это видела. Когда по телевидению просто увидела и первый раз подумала: «Ну как же это возможно, чтобы президент как будто в чужой стране плакал над ребёнком раненым».
Это Ивана Жигон – сербская актриса, режиссёр и журналист. Спустя несколько лет после событий 1999 года она снимет нашумевший фильм о Беларуси «Земля под белыми крыльями». В его основе – интервью с Александром Лукашенко, который поддержал Сербию в самое тяжёлое время.