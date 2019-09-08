Ивана Жигон: «Я думаю, у вас тоже есть Александр Невский»

Это Ивана Жигон – сербская актриса, режиссёр и журналист. Спустя несколько лет после событий 1999 года она снимет нашумевший фильм о Беларуси «Земля под белыми крыльями». В его основе – интервью с Александром Лукашенко, который поддержал Сербию в самое тяжёлое время.

Ивана Жигон, актриса, режиссёр, общественный деятель (Сербия): Самое для меня интересное про вашего Президента – это слеза, которая блестит за всю планету, за каждого ребёнка. Это видела. Когда по телевидению просто увидела и первый раз подумала: «Ну как же это возможно, чтобы президент как будто в чужой стране плакал над ребёнком раненым».

Ивана Жигон:

Он тогда был – единственный человек мира, который выстоял как человек, рискуя своей жизнью. На такой почве, прямым человеком, который никогда, ни разу не отступил от этих понятий – что такое достоинство человека, свобода, мир.

Этот мир отражается в вашей стране. Он отражается на ваших улицах, в спокойствии людей. Может быть, вы это не понимаете, потому что вам это нормально.

Вы знаете, мне очень интересно говорить именно в эту минуту, на эту тему, потому что я только что с гастролей, со спектакля, где планету защищает Александр Невский. Но совсем другой сегодня, с лирой. Я думаю, у вас есть тоже Александр Невский. Но современного времени, этого образа, этого витязя, но который знает, что сегодня надо спасать душу человека.