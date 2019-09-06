Президент открыл Западный обход: «Это не просто дорога. Это здоровье жителей Бреста»
Новости Беларуси. Бресту – 1000 лет. 6 сентября с юбилеем жителей города приехал поздравить Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко принимает участие в праздновании 1000-летия Бреста
Благодаря известному трудолюбию брестчан – к исторической дате подготовились основательно – решена хроническая транспортная проблема растущего областного центра и возведены жизненно важные объекты. Президенту доложили о социально-экономическом развитии региона.
Туристический потенциал города и всей области стал более привлекательным благодаря созданию здесь транспортно-логистического анклава. Рядом с железнодорожным вокзалом построили автовокзал. Торгово-транспортные артерии способствовали развитию Бреста. Даже легенда гласит: город основал на своем пути известный купец.
Но именно развитое железнодорожное сообщение доставляло неудобство в перемещении транспорта. В канун тысячелетия эта проблема решена. Построен Западный обход вокруг областного центра.
Решение о строительстве системы путепроводов было принято Президентом во время рабочей поездки в Брестскую область. В итоге кольцо длинной в два с половиной километра заметно разгрузило город. Настоящий подарок Бресту к тысячелетнему юбилею подготовили раньше нормативных сроков: за 32 месяца. И дешевле на 20 %. Сегодня в особо торжественной атмосфере уникальный объект открыл глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это не просто дорога. Это здоровье жителей Бреста. Мы убираем огромные потоки транспортных средств из города и направляем их в обход. Вы выполнили не только мое поручение, а сдержали свое слово – построили путепровод, который связал берега реки Мухавец, погранпереходы «Варшавский мост» и «Козловичи».
Когда я приехал сюда в первый раз, и вы мне о своих планах рассказывали, как вы будете это делать, я немного сомневался, что вы сможете это сделать в срок. Но, оказывается, вы этот уникальный объект построили с опережением на два месяца. Молодцы! Значит, умеете это делать.
Брест является приграничным транзитным городом, его железнодорожный узел – одним из звеньев нового Шелкового пути. В связи с событиями на юге Украины, с тем, что на прибалтийском направлении таких дорог маловато, Беларусь оказалась очень загруженной. К тому же поток товаров КНР через Беларусь – это тоже для нас благо, в ту сторону контейнерные составы везут товары Китая в Европу, а оттуда уже мы загружаем своим товаром и везем в Китай. Благодаря дружеским отношениям с этой страной (а рынок, вы знаете, необъятный), мы можем диверсифицировать поставки своих товаров. Поэтому Брест был, есть и будет городом транзитным, но люди от этого страдать не должны.
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