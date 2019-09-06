Президент открыл Западный обход: «Это не просто дорога. Это здоровье жителей Бреста»

Туристический потенциал города и всей области стал более привлекательным благодаря созданию здесь транспортно-логистического анклава. Рядом с железнодорожным вокзалом построили автовокзал. Торгово-транспортные артерии способствовали развитию Бреста. Даже легенда гласит: город основал на своем пути известный купец.

Решение о строительстве системы путепроводов было принято Президентом во время рабочей поездки в Брестскую область. В итоге кольцо длинной в два с половиной километра заметно разгрузило город. Настоящий подарок Бресту к тысячелетнему юбилею подготовили раньше нормативных сроков: за 32 месяца. И дешевле на 20 %. Сегодня в особо торжественной атмосфере уникальный объект открыл глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это не просто дорога. Это здоровье жителей Бреста. Мы убираем огромные потоки транспортных средств из города и направляем их в обход. Вы выполнили не только мое поручение, а сдержали свое слово – построили путепровод, который связал берега реки Мухавец, погранпереходы «Варшавский мост» и «Козловичи».

Когда я приехал сюда в первый раз, и вы мне о своих планах рассказывали, как вы будете это делать, я немного сомневался, что вы сможете это сделать в срок. Но, оказывается, вы этот уникальный объект построили с опережением на два месяца. Молодцы! Значит, умеете это делать.