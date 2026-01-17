300-метровая трасса и оборудованный склон. Под Гродно начал работать горнолыжный спуск для любителей активного зимнего отдыха. В первый же день его посетили больше тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мороз и снег дали возможность подготовить склоны для скоростного скольжения, ровное покрытие обеспечили специальными снежными пушками. Кататься можно на лыжах и сноубордах. Для удобства отдыхающих работает подъемник, организованы стартовые и финишные зоны. Оборудована и трасса для детей – тюбинговая дорожка. Ее длина – более 400 метров, безопасность при спуске контролируют инструкторы. Посетители могут приехать со своим инвентарем или взять его в пункте проката.

Николай Трухан, главный инженер Гродненского областного комплексного центра олимпийского резерва:

На прокат можно брать как лыжи, так и сноуборды в полном комплекте с ботинками, лыжными палками, шлемами. Тюбинги в прокате – их в наличии имеется порядка 70 штук, все стандартные, 110 сантиметров в диаметре. Также есть услуга, если человек приехал со своим тюбингом. Ну, бывает такое, что только купил. Без проблем, здесь сотрудники накачают, проверят все. И, пожалуйста, катайтесь на трассе.

В ближайшие дни запланировано открытие второй горнолыжной трассы, длиной 360 метров. После катаний на морозе, отдыхающие могут согреться горячим чаем и перекусить.