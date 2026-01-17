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В Миннесоте продолжаются массовые акции протеста против миграционных служб

17 января 2026 07:45
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В американской Миннесоте, несмотря на холодную погоду, обстановка – жаркая. Там продолжаются массовые демонстрации против действий миграционной службы. Накануне силы безопасности применили слезоточивый газ и дубинки для разгона протестующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Миннесоте продолжаются массовые акции протеста против миграционных служб-2

Стражи правопорядка останавливают людей, требуют предъявить документы и даже разбивают окна автомобилей. Напряжение резко возросло после двух инцидентов с применением огнестрельного оружия. Первый произошел 8 дней назад. Сотрудник миграционной службы смертельно ранил гражданку США в ее автомобиле. А позже другой агент застрелил гражданина Венесуэлы. В ответ на это тысячи жителей вышли на улицы. В свою очередь, Президент Трамп обвинил власти штата в неспособности контролировать ситуацию и пригрозил ввести войска в Миннесоту.

# США # Новости США

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