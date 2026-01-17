В Полоцке открыли обновлённое здание пожарной аварийно-спасательной части

Проект стартовал в 2021 году и стал вызовом для строителей и реставраторов. Главной задачей было совместить современные требования безопасности с сохранением исторического наследия 1920-х годов. Его главной особенностью является 33-метровая каланча – архитектурная доминанта центра города. Учитывая статус объекта историко-культурной ценности, реконструкция требовала сложных научных изысканий.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Самый важный аспект работы таких подразделений заключается в том, что они ближе всего к оказанию помощи людям. Здесь проходит суточное дежурство, здесь выполняются задачи по поддержанию высокой боевой готовности к выезду на место происшествия. Здесь находятся те специалисты, которые первые приходят на помощь нашим людям, которые попали в беду. Думаю, что очень правильно по линии Министерства мы развиваем именно такие подразделения, потому что они сегодня сердце всей системы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Технический парк части пополнился новой техникой, а для личного состава обустроены современные бытовые и тренировочные зоны, включая тренажерный и зал для психологической разгрузки, а также помещения мойки, сушки и хранения пожарных рукавов и боевой одежды.