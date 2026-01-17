ГАИ Беларуси усилила контроль за безопасностью дорожного движения. В некоторые районы страны направлены подразделения ДПС «Стрела», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники выявляют и пресекают грубые нарушения со стороны водителей. А также проводят профилактические мероприятия по недопущению ДТП. Применяют средства фото- и видеофиксации. Также используют возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Сергей Демченко, начальник специального подразделения ДПС «Стрела» МВД Беларуси:

Обращаю внимание всех участников дорожного движения, быть предельно внимательным на зимней дороге. Не совершайте резких маневров и торможений, особенно вблизи пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. При планировании дальних поездок в выходные дни старайтесь выезжать заранее в светлое время суток.

Сотрудники Госавтоинспекции круглосуточно мониторят состояние дорог и улиц, наряды милиции готовы к оперативному реагированию и оказанию помощи белорусам. Если вы оказались в затруднительной ситуации на дороге, сообщите об этом по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом!».