Президент о строительстве аккумуляторного завода в Бресте: «Это того не стоит, чтобы гнобить людей и гадить экологию»

Новости Беларуси. В рамках торжеств по случаю 1000-летия города Александр Лукашенко посетил и легендарную цитадель мужества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изначально Брестской крепости не было в программе визита, но наш Президент просто не смог обойти ее стороной. Без официального пафоса, но с личной признательностью потомкам за их несгибаемое мужество глава государства вместе с правительственной делегацией возложил венки к Вечному огню и почтил память погибших защитников крепости. «Наши строители всё могут построить». Александр Лукашенко оценил работу брестских мостостроителей После церемонии глава государства ответил на вопросы журналистов. Первый касался строительства аккумуляторного завода в свободной экономической зоне «Брест». Позиция главы государства – сначала интересы людей, только потом – выгода от инвестиций.

Игорь Тур, корреспондент телеканала ОНТ:

Повод, по которому вы Бресте сегодня, он, конечно, праздничный. Но, думаю, что мы как журналисты не можем не задать вопрос, который здесь, в Бресте, звучит уже несколько месяцев – это строительство аккумуляторного завода. Уж слишком много шума вокруг этого объекта: экология, уголовные дела, сейчас кандидаты в депутаты появились. Мне кажется, что у вас полный спектр информации по этому объекту. Для жителей Бреста, может быть, сегодня было бы важно услышать ваше мнение насчет этого объекта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я в данном случае на стороне людей. И очень правильно заметили, что тут появились уже и арестованные, и задержанные, и уголовные дела. К сожалению, они появились тогда, когда стала достоянием Президента вся информация, когда я начала разбираться. Знаете, так знянацку начать махать мечом или копья бросать – это просто неприемлемо. Когда я перепроверил информацию, я увидел, что здесь люди, которые переживают за экологию, свою жизнь, жизнь детей, в основном правы. И я увидел там правонарушения со стороны и отдельных государственных служащих, и отдельных дельцов, которые пообещали построить в общем-то нужный нам объект. Это хороший проект, и его надо было реализовывать. Но надо реализовывать так, как положено, мы ведь не банановая какая-то республика. Знаете, ну, нет аккумуляторных заводов, покупали бы аккумуляторы.