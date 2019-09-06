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Президент о строительстве аккумуляторного завода в Бресте: «Это того не стоит, чтобы гнобить людей и гадить экологию»

06 сентября 2019 14:31
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Новости Беларуси. В рамках торжеств по случаю 1000-летия города Александр Лукашенко посетил и легендарную цитадель мужества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент о строительстве аккумуляторного завода в Бресте: «Это того не стоит, чтобы гнобить людей и гадить экологию»-1

Президент о строительстве аккумуляторного завода в Бресте: «Это того не стоит, чтобы гнобить людей и гадить экологию»-3

Президент о строительстве аккумуляторного завода в Бресте: «Это того не стоит, чтобы гнобить людей и гадить экологию»-5

Изначально Брестской крепости не было в программе визита, но наш Президент просто не смог обойти ее стороной.

Без официального пафоса, но с личной признательностью потомкам за их несгибаемое мужество глава государства вместе с правительственной делегацией возложил венки к Вечному огню и почтил память погибших защитников крепости.

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После церемонии глава государства ответил на вопросы журналистов. Первый касался строительства аккумуляторного завода в свободной экономической зоне «Брест». Позиция главы государства – сначала интересы людей, только потом – выгода от инвестиций.

Президент о строительстве аккумуляторного завода в Бресте: «Это того не стоит, чтобы гнобить людей и гадить экологию»-8

Игорь Тур, корреспондент телеканала ОНТ:
Повод, по которому вы Бресте сегодня, он, конечно, праздничный. Но, думаю, что мы как журналисты не можем не задать вопрос, который здесь, в Бресте, звучит уже несколько месяцев – это строительство аккумуляторного завода. Уж слишком много шума вокруг этого объекта: экология, уголовные дела, сейчас кандидаты в депутаты появились.

Мне кажется, что у вас полный спектр информации по этому объекту. Для жителей Бреста, может быть, сегодня было бы важно услышать ваше мнение насчет этого объекта.

Президент о строительстве аккумуляторного завода в Бресте: «Это того не стоит, чтобы гнобить людей и гадить экологию»-11

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я в данном случае на стороне людей. И очень правильно заметили, что тут появились уже и арестованные, и задержанные, и уголовные дела. К сожалению, они появились тогда, когда стала достоянием Президента вся информация, когда я начала разбираться. Знаете, так знянацку начать махать мечом или копья бросать – это просто неприемлемо.

Когда я перепроверил информацию, я увидел, что здесь люди, которые переживают за экологию, свою жизнь, жизнь детей, в основном правы. И я увидел там правонарушения со стороны и отдельных государственных служащих, и отдельных дельцов, которые пообещали построить в общем-то нужный нам объект. Это хороший проект, и его надо было реализовывать. Но надо реализовывать так, как положено, мы ведь не банановая какая-то республика. Знаете, ну, нет аккумуляторных заводов, покупали бы аккумуляторы.

Президент о строительстве аккумуляторного завода в Бресте: «Это того не стоит, чтобы гнобить людей и гадить экологию»-14

Это того не стоит, чтобы гнобить людей и гадить экологию. Я летаю над страной, я вижу, какой дар нам Господь преподнес, и мы начинаем вычищать, вымывать страну (свидетельство тому Брест), и на тебе – ложка дегтя. Поэтому я видел там уголовные дела и жестко поручил соответствующим должностным лицам заняться этим вопросом.

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# К 1000-летию города Бреста # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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