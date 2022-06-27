«Замыкание было какое-то». На совещании у Президента обсудили случай с автобусом МАЗ в Петербурге
Новости Беларуси. Беларуси и России нечего делить, а в условиях давления извне важно искать опору друг в друге. Об этом 27 июня шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с губернатором Самарской области России Дмитрием Азаровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основное требование Президента к белорусским чиновникам – выполнение всех договоренностей. Да, загруженность высокая, но каждый контракт идет на укрепление экономического фундамента двух стран. Потому и спрос будет под стать ситуации – серьезный.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все, что мы пообещаем, должно железно быть выполнено. Вот я приехал в Питер, до встречи с Путиным накануне пригласил губернатора Питера, мы с ним сели. Я говорю: скажи мне, что мы не выполняем? Автобусы – около тысячи штук заказал. Сколько поставлено, что не поставлено, какие проблемы? Он мне все это по полочкам разложил. Поэтому смотрите, чтобы мы не сорвали ни один проект. Это не благотворительность. Я тоже Путину сказал, когда встречались с Бегловым, говорю, что тысяча автобусов для нашего предприятия МАЗ (для которого автобусы – это дело второстепенное) – это огромный заказ. Это работа в этом году только, выполнить бы нам этот заказ. А есть еще и другие.
Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
Александр Григорьевич, выполним.
Александр Лукашенко:
Ну он мне говорил, что тут проблем нет. Я говорю: что у тебя там, писали – загорелся автобус. Говорит: да нет, ничего не загорелось, просто замыкание было какое-то.
Петр Пархомчик:
Было замыкание, сработала система пожаротушения. Восстанавливаем автобус.
Александр Лукашенко:
И правильно, и хорошо, что так произошло. Это без сомнения. Он мне говорит: Александр Григорьевич, это не стоит даже внимания. Ну у нас журналисты умеют красиво подать. Но я распереживался: может там действительно что-то взорвалось. Тем более, что мы начали производить для Питера автобусы на газомоторном топливе. Они очень себя хорошо показали. Электробусы. Питерцы очень довольны нашей техникой. И даже наши люди, которые там были, отметили: где бы ни были, везде автобусы белорусского производства. Второй город в России и самый красивый город в мире пользуется нашей техникой. И коммунальной: там больше тысячи этих тракторов коммунальной техники заказали. Все мы должны выполнить, все обязательно. Это очень важно для нашей экономики.
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