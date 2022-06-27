«Замыкание было какое-то». На совещании у Президента обсудили случай с автобусом МАЗ в Петербурге

Новости Беларуси. Беларуси и России нечего делить, а в условиях давления извне важно искать опору друг в друге. Об этом 27 июня шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с губернатором Самарской области России Дмитрием Азаровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основное требование Президента к белорусским чиновникам – выполнение всех договоренностей. Да, загруженность высокая, но каждый контракт идет на укрепление экономического фундамента двух стран. Потому и спрос будет под стать ситуации – серьезный.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все, что мы пообещаем, должно железно быть выполнено. Вот я приехал в Питер, до встречи с Путиным накануне пригласил губернатора Питера, мы с ним сели. Я говорю: скажи мне, что мы не выполняем? Автобусы – около тысячи штук заказал. Сколько поставлено, что не поставлено, какие проблемы? Он мне все это по полочкам разложил. Поэтому смотрите, чтобы мы не сорвали ни один проект. Это не благотворительность. Я тоже Путину сказал, когда встречались с Бегловым, говорю, что тысяча автобусов для нашего предприятия МАЗ (для которого автобусы – это дело второстепенное) – это огромный заказ. Это работа в этом году только, выполнить бы нам этот заказ. А есть еще и другие.