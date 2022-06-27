«Из-за стиральных порошков и куска хлеба». Лукашенко вспомнил, как зарождался кризис в Советском Союзе

Разговор особенно важен в контексте грядущего Форума регионов наших стран. Он начнется 30 июня в Гродно. Тем более, будучи сенатором, Дмитрий Азаров стоял у истоков создания этой площадки и может оценить ее эффективность. Кроме того, символично, что встреча с российской делегацией во Дворце Независимости стала первой после рабочей поездки в эту страну нашего Президента. В условиях санкционного давления для Союзного государства одной из первостепенных задач является импортозамещение. Россия выделила нашей стране 1,5 миллиарда долларов на реализацию проектов в этом направлении. Их реализацию Александр Лукашенко и Владимир Путин условились контролировать лично. И критически важно исполнить договоренности для обеих стран. Национального эгоизма здесь быть не должно. В конечном счете это скажется на положении дел в общем Союзном государстве. А время и ситуация показали, что белорусам и россиянам нечего делить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы в полном объеме востребованы на российском рынке. Сегодня уже вопрос не стоит: как продать. Сегодня стоит вопрос, как удовлетворить спрос прежде всего нашей России, огромной страны, по тем товарам, которые мы производим. Задача нашего правительства – ни в коем случае не отказать ни по одному из направлений, не оставить контракты неудовлетворенными. Мы об этом в последние дни много вели речь и с президентом России, говоря об импортозамещении. Это вопрос номер один. И мы договорились, что будем очень жестко контролировать процесс импортозамещения. В противном случае мы склонны (и мы, и вы) к волоките, бюрократизму какому-то: все определим, наметим, что надо решить, а потом (как начнем реализовывать) получаются чудеса. Мы эти чудеса видим. И, я еще раз подчеркиваю, с президентом России подвергли очень жесткому анализу. Вплоть до того, что были даны соответствующим лицам распоряжения.

Наметили программы импортозамещения, кстати, в Беларуси 15 проектов. Ну и началось. 10 проектов – это то, что России нужно. А пять проектов – это могут товары пойти куда-то на внешние рынки из Беларуси. Это вроде бы неинтересно. Но, молодец, Путин, он говорит: нам все интересно, потому что, чтобы продать в третьих странах, на внешних рынках, товар надо в Беларуси произвести, а там больше половины комплектующих из Российской Федерации. Так в чем невыгода? И было решение, это вы должны учесть, что без всяких оговорок те полтора миллиарда, о которых я говорил, по импортозамещению, выделенных на Беларусь из ресурсов России, они должны быть немедленно реализованы. В противном случае мы придем к тому, что породим внутреннее недовольство людей и повторим то, что было при распаде Советского Союза. Помните. Из-за стиральных порошков и куска хлеба мы породили недовольство людей, ну а потом никчемные политики добавили – страна, огромная империя развалилась, и мы сейчас пожинаем эти плоды. Поэтому этих ошибок допускать ни в коем случае нельзя.