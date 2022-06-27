«Без этого ж мы не обойдёмся». Лукашенко рассказал, какой его проект понравился Путину

Взаимовыгодных предложений для белорусско-российского партнерства масса. Сотни позиций – от продовольствия до комплектующих. Главное – изучить возможности друг друга и наладить поставки. В более масштабных и долгосрочных проектах также заинтересованы обе стороны. Причем вложенные в них сейчас силы и средства еще долго смогут приносить экономическую отдачу. Один из таких уже обсудили на уровне глав государств.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы готовы существенно нарастить объемы поставок самой современной автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной техники. Техника по заготовке леса – отдельная проблема, которую мы обсуждали. Так случилось, что по импорту ни мы, ни Россия закупить не можем. А лес есть только в России и Беларуси. Немного южнее Киева, как я Путину говорю, леса нет. А все хотят мебель и прочее, и прочее – все, что из дерева. А техники, оказалось, нет. Хорошо, что мы последние годы начали замещать своими компетенциями. Немного не успели. Экспериментально произвели для лесозаготовительной техники коробки передач, двигатели у нас есть (в России и в Беларуси), мосты, головки для заготовки и пиления дерева, но не успели поставить на серийное производство.

Я вот президенту это все разложил и говорю: без этого ж мы не обойдемся. Ну вы знаете, что особенно Россия, – не обойдемся. Это наша, как я сказал, другая нефть. И под это сегодня, чтобы все это развернуть как импортозамещение, надо от 200 до 250 минимум миллионов долларов. Он говорит: это интересный проект, мы должны его изучить и обязательно продвигать. Поэтому в правительствах надо сейчас, чтобы проект этот пошел. Может быть, и Самарская область найдет в этом свое место. Мы бы очень хотели.

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