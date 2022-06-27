«Мы наконец поняли, кто истинный друг». Кто является самым близким соратником Беларуси?

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси. Кирилл Казаков, СТВ:

Президент на встрече сегодня с губернатором Самарской области сказал, что сейчас не стоит вопрос о том, как продать. Сейчас самое главное – сделать все то, о чем нас попросили, потому что импортозамещение – это сейчас наше все. Это меняет каким-то образом наши отношения с главным союзником в экономическом плане?

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Нет, конечно. Наши отношения строились всегда на том, что у нас были взаимовыгодное сотрудничество и мы обменивались тем, что было необходимо. Но у нас была масса партнеров, в том числе Европейский союз, на который мы рассчитывали. Кирилл Казаков:

Украина. Юлия Абухович:

Естественно. У нас общая проблема. Нас отрезали от очень многих товаров и услуг, которые нам надо теперь самим в сотрудничестве с теми странами, которые с нами будут дружить и работать, их делать, восстанавливать, чтобы использовать в дальнейшем развитии. Нам просто надо теперь эти усилия сосредоточить на том, о чем мы раньше не задумывались. «А что? Купим там, привезем, а здесь просто соберем». Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

А я покритикую наших союзников. Хотя я сам сторонник союза с Россией. Сколько лет мы говорили, что это надо делать? Когда закрывали наши предприятия молочные незаконно, почему некоторым олигархам было проще купить в Китае? Сейчас они что увидели? Санкции ввели. Беларусь нужна? Нужна. Закончились эти разговоры об иждивенчестве Беларуси? Закончились, потому что это глупость полная.