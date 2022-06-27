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«Мы наконец поняли, кто истинный друг». Кто является самым близким соратником Беларуси?

27 июня 2022 17:52
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Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Президент на встрече сегодня с губернатором Самарской области сказал, что сейчас не стоит вопрос о том, как продать. Сейчас самое главное – сделать все то, о чем нас попросили, потому что импортозамещение – это сейчас наше все. Это меняет каким-то образом наши отношения с главным союзником в экономическом плане?  

«Мы наконец поняли, кто истинный друг». Кто является самым близким соратником Беларуси?-1

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:  
Нет, конечно. Наши отношения строились всегда на том, что у нас были взаимовыгодное сотрудничество и мы обменивались тем, что было необходимо. Но у нас была масса партнеров, в том числе Европейский союз, на который мы рассчитывали.  

Кирилл Казаков:  
Украина.  

Юлия Абухович:  
Естественно. У нас общая проблема. Нас отрезали от очень многих товаров и услуг, которые нам надо теперь самим в сотрудничестве с теми странами, которые с нами будут дружить и работать, их делать, восстанавливать, чтобы использовать в дальнейшем развитии. Нам просто надо теперь эти усилия сосредоточить на том, о чем мы раньше не задумывались. «А что? Купим там, привезем, а здесь просто соберем».  

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
А я покритикую наших союзников. Хотя я сам сторонник союза с Россией. Сколько лет мы говорили, что это надо делать? Когда закрывали наши предприятия молочные незаконно, почему некоторым олигархам было проще купить в Китае? Сейчас они что увидели? Санкции ввели. Беларусь нужна? Нужна. Закончились эти разговоры об иждивенчестве Беларуси? Закончились, потому что это глупость полная.  

«Мы наконец поняли, кто истинный друг». Кто является самым близким соратником Беларуси?-4

Георгий Гриц, кандидат экономических наук:  
Это благостное, что мы всегда вместе, дружные, с семьей. Вспомним молочные войны. Вспомним борьбу за равные условия конкуренции. Это из той серии, тут мы по делу и не по делу поговорки рассказываем, – не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы наконец поняли, кто истинный друг. Если мы говорим о суверенитете, да, верно, технологический уровень в результате отрезания нас от стратегически критического импорта понизится. Но это должна быть самооценка нашего понимания и общества, и государства. Иллюзия, что Запад нам поможет, разрушена сегодня.  

Борьба за умы. Молодежь сегодня вся является сторонником суверенитета. Мне кажется, если бы задали вопрос – сторонник суверенитета? – я тоже бы и мои дети сказали бы да. Но многие, если им задать вопрос «какой ты хочешь суверенитет?», они задумаются. Запад? Помните, пресловутая релокация айтишников? Нужно сформировать привлекательные для общества, и в том числе молодежи, этнос, промышленную политику, социальную – это еще задачи, которые нам предстоит решить.  

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# Беларусь-Россия # общество # Кирилл Казаков # Юлия Абухович # Олег Гайдукевич # Георгий Гриц # Фотофакт

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