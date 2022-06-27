«Мы наконец поняли, кто истинный друг». Кто является самым близким соратником Беларуси?
Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси.
Кирилл Казаков, СТВ:
Президент на встрече сегодня с губернатором Самарской области сказал, что сейчас не стоит вопрос о том, как продать. Сейчас самое главное – сделать все то, о чем нас попросили, потому что импортозамещение – это сейчас наше все. Это меняет каким-то образом наши отношения с главным союзником в экономическом плане?
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Нет, конечно. Наши отношения строились всегда на том, что у нас были взаимовыгодное сотрудничество и мы обменивались тем, что было необходимо. Но у нас была масса партнеров, в том числе Европейский союз, на который мы рассчитывали.
Кирилл Казаков:
Украина.
Юлия Абухович:
Естественно. У нас общая проблема. Нас отрезали от очень многих товаров и услуг, которые нам надо теперь самим в сотрудничестве с теми странами, которые с нами будут дружить и работать, их делать, восстанавливать, чтобы использовать в дальнейшем развитии. Нам просто надо теперь эти усилия сосредоточить на том, о чем мы раньше не задумывались. «А что? Купим там, привезем, а здесь просто соберем».
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
А я покритикую наших союзников. Хотя я сам сторонник союза с Россией. Сколько лет мы говорили, что это надо делать? Когда закрывали наши предприятия молочные незаконно, почему некоторым олигархам было проще купить в Китае? Сейчас они что увидели? Санкции ввели. Беларусь нужна? Нужна. Закончились эти разговоры об иждивенчестве Беларуси? Закончились, потому что это глупость полная.
Георгий Гриц, кандидат экономических наук:
Это благостное, что мы всегда вместе, дружные, с семьей. Вспомним молочные войны. Вспомним борьбу за равные условия конкуренции. Это из той серии, тут мы по делу и не по делу поговорки рассказываем, – не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы наконец поняли, кто истинный друг. Если мы говорим о суверенитете, да, верно, технологический уровень в результате отрезания нас от стратегически критического импорта понизится. Но это должна быть самооценка нашего понимания и общества, и государства. Иллюзия, что Запад нам поможет, разрушена сегодня.
Борьба за умы. Молодежь сегодня вся является сторонником суверенитета. Мне кажется, если бы задали вопрос – сторонник суверенитета? – я тоже бы и мои дети сказали бы да. Но многие, если им задать вопрос «какой ты хочешь суверенитет?», они задумаются. Запад? Помните, пресловутая релокация айтишников? Нужно сформировать привлекательные для общества, и в том числе молодежи, этнос, промышленную политику, социальную – это еще задачи, которые нам предстоит решить.
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