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«Порядка 800 тысяч изделий будет представлено в этом году к реализации». Лугина о новой школьной форме в Беларуси

27 июня 2022 17:31
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Новости Беларуси. В новый учебный год в новом образе. Школьная форма и отличительные элементы для учащихся появятся в Беларуси в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какими они будут, обсудили 27 июня на встрече с министром образования.

В августе отечественные производители представят более 340 новых моделей школьной формы. Приобрести ее можно будет не только в привычных магазинах, но и на интернет-площадках.

«Порядка 800 тысяч изделий будет представлено в этом году к реализации». Лугина о новой школьной форме в Беларуси-1

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Порядка 800 тысяч изделий будет представлено в этом году к реализации через фирменную торговлю прежде всего. Ну и, конечно, через централизованные объекты торговли. Это минские ГУМ, ЦУМ, ТД «На Немиге», универмаг «Беларусь», торговые сети тоже не исключение.

«Порядка 800 тысяч изделий будет представлено в этом году к реализации». Лугина о новой школьной форме в Беларуси-4

С отличительными элементами определиться школам нужно до 1 августа. Решение должны совместно принять администрация учреждений образования, педагоги и родители.

Соответствует ли новая форма санитарным требованиям? Рассказал министр образования Беларуси. Подробности здесь.

# Школы в Беларуси # общество # Татьяна Лугина # Андрей Иванец # Фотофакт

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