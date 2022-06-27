«Порядка 800 тысяч изделий будет представлено в этом году к реализации». Лугина о новой школьной форме в Беларуси

Новости Беларуси. В новый учебный год в новом образе. Школьная форма и отличительные элементы для учащихся появятся в Беларуси в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какими они будут, обсудили 27 июня на встрече с министром образования.

В августе отечественные производители представят более 340 новых моделей школьной формы. Приобрести ее можно будет не только в привычных магазинах, но и на интернет-площадках.