«Порядка 800 тысяч изделий будет представлено в этом году к реализации». Лугина о новой школьной форме в Беларуси
Новости Беларуси. В новый учебный год в новом образе. Школьная форма и отличительные элементы для учащихся появятся в Беларуси в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какими они будут, обсудили 27 июня на встрече с министром образования.
В августе отечественные производители представят более 340 новых моделей школьной формы. Приобрести ее можно будет не только в привычных магазинах, но и на интернет-площадках.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Порядка 800 тысяч изделий будет представлено в этом году к реализации через фирменную торговлю прежде всего. Ну и, конечно, через централизованные объекты торговли. Это минские ГУМ, ЦУМ, ТД «На Немиге», универмаг «Беларусь», торговые сети тоже не исключение.
С отличительными элементами определиться школам нужно до 1 августа. Решение должны совместно принять администрация учреждений образования, педагоги и родители.
Соответствует ли новая форма санитарным требованиям? Рассказал министр образования Беларуси. Подробности здесь.