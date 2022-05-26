Лазуткин о Болонском процессе: «Это инструмент для выкачивания мозгов»

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим военную ситуацию вокруг Беларуси, провокации Польши и национал-предателей. В гостях – политолог Андрей Лазуткин и известный писатель Юрий Поляков.
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим военную ситуацию вокруг Беларуси, провокации Польши и национал-предателей. В гостях – политолог Андрей Лазуткин и известный писатель Юрий Поляков.
Григорий Азаренок, СТВ:
«Григорий, прокомментируйте выход России из Болонской системы высшего образования. Кстати, не удивительно, что Кудрин призвал не спешить с выходом». Кратко ответим. Либералы типа Кудрина и так далее, конечно же, будут просить не выходить. Потому что они, во-первых, за это персонально откаты получали. За то, чтобы нас всех втягивать в Болонские системы, в разное там устойчивое развитие. Вот эта вот вся дрянь для промывки мозгов. Что такое Болонская система? Это упрощенное западное образование, где нужен грамотный потребитель.
Об этом министр образования России Фурсенко, по-моему, говорил, что нам не нужен человек-творец, а нам нужен грамотный потребитель. И он говорил даже: пороком советской системы образования было то, что она воспитывала человека-творца, а нам нужен грамотный потребитель. Вот сейчас мы видим, кто совершает подвиги на Донбассе. Не грамотные потребители. А как раз таки вот парни всех национальностей, герои. Они как раз таки потреблением все это время не занимались. А вот всякая творчая інтэлігенцыя, как у нас это называется, она вся здриснула. И сейчас осуждает и проклинает свою страну. Ну бог им судья, или в кого они там верят.
Андрей Лазуткин, политолог:
Любая система, которую вы создаете, – выигрывает тот, кто ее первый создал. А те, кто к ней присоединился, начинают проигрывать. И реально это такое единое кадровое пространство. Например, вы получаете диплом, который признается везде. И что вы после этого делаете? Вы едете туда, где платят больше. Например, страны Восточной Европы типа Польши, Литвы, Латвии. Они тоже попали в определенную ловушку. То есть в системе состоят, но проблема в том, что там есть региональные вузы, которые просто не могут найти себе преподавателей, не могут найти студентов.
Потому что зачем мне учиться в Польше или в Литве, если можно сразу поехать, допустим, в Германию какую-нибудь. И как только в Беларуси будет введена система в плане полного безбарьерного перехода на рынок труда европейский, безусловно, люди тоже начнут этим пользоваться. То есть это инструмент для выкачивания мозгов. И даже не столько мозгов, а именно преподавательских кадров. Это реальная суть Болонской системы. Но это вопрос политический. У нас есть политическое руководство, оно должно эти решения принимать. Мы можем только это как-то оценивать, комментировать.
Григорий Азаренок:
Да, но при этом плоды западного образования, которое почему-то считается хорошим, мы видим по их руководителям. У них там министр иностранных дел Великобритании не знает, где находится Ростов и Воронеж. У них там, в Америке, полиция гаспачо вместо полиции гестапо. И все эти дебильные примеры можно приводить тысячами, просто не хватает Михаила Задорнова.
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