Лазуткин о Болонском процессе: «Это инструмент для выкачивания мозгов»

Об этом министр образования России Фурсенко, по-моему, говорил, что нам не нужен человек-творец, а нам нужен грамотный потребитель. И он говорил даже: пороком советской системы образования было то, что она воспитывала человека-творца, а нам нужен грамотный потребитель. Вот сейчас мы видим, кто совершает подвиги на Донбассе. Не грамотные потребители. А как раз таки вот парни всех национальностей, герои. Они как раз таки потреблением все это время не занимались. А вот всякая творчая інтэлігенцыя, как у нас это называется, она вся здриснула. И сейчас осуждает и проклинает свою страну. Ну бог им судья, или в кого они там верят.

Григорий Азаренок, СТВ: «Григорий, прокомментируйте выход России из Болонской системы высшего образования. Кстати, не удивительно, что Кудрин призвал не спешить с выходом». Кратко ответим. Либералы типа Кудрина и так далее, конечно же, будут просить не выходить. Потому что они, во-первых, за это персонально откаты получали. За то, чтобы нас всех втягивать в Болонские системы, в разное там устойчивое развитие. Вот эта вот вся дрянь для промывки мозгов. Что такое Болонская система? Это упрощенное западное образование, где нужен грамотный потребитель.

Андрей Лазуткин, политолог:

Любая система, которую вы создаете, – выигрывает тот, кто ее первый создал. А те, кто к ней присоединился, начинают проигрывать. И реально это такое единое кадровое пространство. Например, вы получаете диплом, который признается везде. И что вы после этого делаете? Вы едете туда, где платят больше. Например, страны Восточной Европы типа Польши, Литвы, Латвии. Они тоже попали в определенную ловушку. То есть в системе состоят, но проблема в том, что там есть региональные вузы, которые просто не могут найти себе преподавателей, не могут найти студентов.

Потому что зачем мне учиться в Польше или в Литве, если можно сразу поехать, допустим, в Германию какую-нибудь. И как только в Беларуси будет введена система в плане полного безбарьерного перехода на рынок труда европейский, безусловно, люди тоже начнут этим пользоваться. То есть это инструмент для выкачивания мозгов. И даже не столько мозгов, а именно преподавательских кадров. Это реальная суть Болонской системы. Но это вопрос политический. У нас есть политическое руководство, оно должно эти решения принимать. Мы можем только это как-то оценивать, комментировать.

Григорий Азаренок:

Да, но при этом плоды западного образования, которое почему-то считается хорошим, мы видим по их руководителям. У них там министр иностранных дел Великобритании не знает, где находится Ростов и Воронеж. У них там, в Америке, полиция гаспачо вместо полиции гестапо. И все эти дебильные примеры можно приводить тысячами, просто не хватает Михаила Задорнова.

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