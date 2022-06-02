Губернатор Ленобласти: «Отличает белорусскую сторону очень хорошее соотношение «цена – качество»

Новости Беларуси. Сотрудничество с Ленинградской областью – пример реализации белорусско-российских договоренностей. Об этом 2 июня шла речь на встрече Александра Лукашенко с губернатором этого края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается строительной отрасли, то здесь Беларусь не раз уже показывала на деле россиянам свои возможности. Хотя сама Ленинградская область в лидерах по этому направлению. В 2021 году в регионе ввели около трех с половиной миллионов квадратных метров жилья. Но тандем «цена-качество» на стороне белорусов.