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Губернатор Ленобласти: «Отличает белорусскую сторону очень хорошее соотношение «цена – качество»

02 июня 2022 16:38
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Новости Беларуси. Сотрудничество с Ленинградской областью – пример реализации белорусско-российских договоренностей. Об этом 2 июня шла речь на встрече Александра Лукашенко с губернатором этого края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор Ленобласти: «Отличает белорусскую сторону очень хорошее соотношение «цена – качество»-1

Что касается строительной отрасли, то здесь Беларусь не раз уже показывала на деле россиянам свои возможности. Хотя сама Ленинградская область в лидерах по этому направлению. В 2021 году в регионе ввели около трех с половиной миллионов квадратных метров жилья. Но тандем «цена-качество» на стороне белорусов.

Губернатор Ленобласти: «Отличает белорусскую сторону очень хорошее соотношение «цена – качество»-4

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области (Россия):
У нас есть проблемы, например, с грузовыми лифтами. У нас сегодня много строек жилья, и, конечно, мы очень рассчитываем на поддержку могилевского завода. Мы сегодня активно смотрим на дорожную технику, на автобусы. Тем более, что отличает белорусскую сторону очень хорошее соотношение «цена качество». Об этом даже не надо говорить. Это уже как аксиома.

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Дрозденко # Виктория Ходосок # Александр Лукашенко # Фотофакт

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