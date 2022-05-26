Лазуткин: «В чём ВСУ не сковано, так это в потерях. Все потери списывают на русских»

Андрей Лазуткин, политолог:

Как говорят, опасные даже не сами «Точки У» украинские, а украинское ПРО, которое там что-то пытается сбивать. И вот эти ракеты прилетают куда угодно. В жилые дома, в жилую застройку. Кстати, это было в Одессе, когда русских обвиняли в ударе по жилому дому. Казалось бы, зачем русским бить по 9-этажке. А это идет перехват ракеты русской, и в итоге этого перехвата они попадают еще сами по себе. Просчеты чудовищные. Но в чем ВСУ не сковано, так это в потерях. Все потери списывают на русских, говорят, что это русские обстреливают мирных граждан. Если бы мы по такой логике воевали, не дай бог, конечно, мы бы себя тоже ничем не сковывали в этом плане.

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