Азарёнок: люди, вы знаете, что мы мир кормим? Наш калий – это огромная часть рынка удобрений. А они нам санкции
Мировой голод, спровоцированный Западом, может иметь чудовищные последствия. Может, и входит в планы глобальной элиты. А вот наши беглые, которые на словах пекутся о счастье и благополучии людей, даже не поднимают эту тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики 2.0».
Григорий Азаренок, политический обозреватель:
«Ибо восстанут народ на народ и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам», – говорит нам Евангелие от Матфея. В библейские времена живем, товарищи. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0».
Мор они нам уже устроили. Изобрели в своих биолабораториях ковид, миллионы положили, экономике мировой хребет сломали. Санкций своих навводили. Войну спровоцировали. Наш Президент не раз предупреждал: возьмите голову в руки. Вы мир к катастрофе ведете. Нет же, бабки нужны, влияние, порядок из хаоса. Сама Америка дохнет, так весь мир еще быстрее загубить хотите.
Люди, а вы знаете, что мы мир кормим? Да, наш калий – это огромная часть рынка удобрений. Российское и украинское зерно – это хлеб всей Африки и Ближнего Востока. И они нам санкции. Кому хуже сделали? Цены в сытой, жирной Европе растут, как рога у Тихановского.
«И тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга», – продолжает евангелист. Поляки на карачиках уголь ищут. Бедные простые прибалты, которые бы на уголь пустили своих идиотов-политиков, в очередь к нам за топливом выстраиваются. Миллионы, миллионы пойдут из Африки, с Востока. Будет огромное переселение народов. И они ринутся через моря с детьми на плечах, злые от нищеты, голода и бесправия. Встречай, жирная, оборзевшая Европа. Неизнасилованная немка станет достопримечательностью. Вспыхнут гражданские войны по всему Западу. Нормально так против Беларуси с Россией санкции ввели?
И я посмотрю на страны устойчивой демократии, когда нечем будет заливать все эти манипуляции. Когда голодные люди разнесут в щепки CNN, посмотрю я, как вы попляшите.
Григорий Азаренок:
«И многие лжепророки восстанут и прельстят многих», – дальше повествует Священное Писание. О, видим мы таких. Слушайте, а вы помните такую Светку с усиками? Вам еще рассказывали про нее много всего. Утешит страждущих, накормит голодных, всем денег с вертолета раздаст. Пропагандисты мятежа очень любили такое собачье выражение – «у нее эмпатии много». Ну и где она? Я понимаю, запасов брюха любовника Франака хватит на века. Но вопрос не снимается. Эта собака облаяла и пометила каждый угол норвежской Yara, импортера наших удобрений. А теперь я вспомню очень точное от нашего Президента: «Жрать что будете?»
Где ее фонды? Где ее там бесконечные офисы и инициативы, в которых уже ни один политолог не разберется? Сандаль с Харитоновым, в Вашингтоне вам не раздали методичек, что с голодухой делать-то будем? Волонтеры все эти бесконечные где? Воду тут змагарам носили, спасали кого-то, селфились, постились, столько слез праведных пролили в смузи. Палыч, из пшеницы в том числе водку делают, бей тревогу. Нет, молчит в тряпочку. Паны не велят.
Я понимаю, нормальные граждане уже давно забыли, что все эти люди когда-то существовали. Так вы представляете, они там куда-то ездят, чем-то занимаются, какие-то слова произносят. Расскажу в качестве анекдота.
Григорий Азаренок:
Вот новости из их помоек. Светлана Бабинцева – новый представитель Светланы Тихановской по правовым вопросам. Белорусы, гэй, зараз зажывём! Вельмі важная падзея. А человек какой известный! Моисей с заповедями прямо к нам спускается, не иначе. Следующая – в пятницу можно пообщаться с усатой женщиной по веб-камере. Я не представляю, кому могут понравиться такие извращения.
А слабо хоть слово сказать о грядущем голоде из-за санкций? Слабо оторвать заднюю часть демократии и хоть что-то сделать? Слабо выйти на пикет хотя бы с требованием накормить Европу? Лично калий должна возить в упряжке с Франаком, хоть похудеет очкарик. Нет, ничего не сделают. Ни мозгов, ни совести не хватит.
Но на этом фоне мы тут, конечно, полной ерундой занимаемся. Посевной. Чтобы ты, конкретный телезритель, осенью мог купить все, что ты привык, по той же цене. Обороной границ, чтобы ракета в твой конкретный дом не прилетела. А то после этого рассуждать о транспарентности будет несколько сложнее. «Претерпевший же до конца спасется», – заканчивает евангелист.
Как оказалось, мы кормим весь мир. И не только хлебом. Человечество не хочет быть самоубийцей, оно жаждет сбросить с себя этот ублюдочный, несправедливый ошейник, оно не хочет стать удобрением для финансового олигархата. Мир хочет есть, мир хочет жить, мир хочет будущего, мир хочет так, как у нас, мир хочет чистоты, мир хочет Беларусь, мир хочет Лукашенко.