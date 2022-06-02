Азарёнок: люди, вы знаете, что мы мир кормим? Наш калий – это огромная часть рынка удобрений. А они нам санкции

Мировой голод, спровоцированный Западом, может иметь чудовищные последствия. Может, и входит в планы глобальной элиты. А вот наши беглые, которые на словах пекутся о счастье и благополучии людей, даже не поднимают эту тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

«Ибо восстанут народ на народ и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам», – говорит нам Евангелие от Матфея. В библейские времена живем, товарищи. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Мор они нам уже устроили. Изобрели в своих биолабораториях ковид, миллионы положили, экономике мировой хребет сломали. Санкций своих навводили. Войну спровоцировали. Наш Президент не раз предупреждал: возьмите голову в руки. Вы мир к катастрофе ведете. Нет же, бабки нужны, влияние, порядок из хаоса. Сама Америка дохнет, так весь мир еще быстрее загубить хотите. Люди, а вы знаете, что мы мир кормим? Да, наш калий – это огромная часть рынка удобрений. Российское и украинское зерно – это хлеб всей Африки и Ближнего Востока. И они нам санкции. Кому хуже сделали? Цены в сытой, жирной Европе растут, как рога у Тихановского. «И тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга», – продолжает евангелист. Поляки на карачиках уголь ищут. Бедные простые прибалты, которые бы на уголь пустили своих идиотов-политиков, в очередь к нам за топливом выстраиваются. Миллионы, миллионы пойдут из Африки, с Востока. Будет огромное переселение народов. И они ринутся через моря с детьми на плечах, злые от нищеты, голода и бесправия. Встречай, жирная, оборзевшая Европа. Неизнасилованная немка станет достопримечательностью. Вспыхнут гражданские войны по всему Западу. Нормально так против Беларуси с Россией санкции ввели? И я посмотрю на страны устойчивой демократии, когда нечем будет заливать все эти манипуляции. Когда голодные люди разнесут в щепки CNN, посмотрю я, как вы попляшите.

Григорий Азаренок:

«И многие лжепророки восстанут и прельстят многих», – дальше повествует Священное Писание. О, видим мы таких. Слушайте, а вы помните такую Светку с усиками? Вам еще рассказывали про нее много всего. Утешит страждущих, накормит голодных, всем денег с вертолета раздаст. Пропагандисты мятежа очень любили такое собачье выражение – «у нее эмпатии много». Ну и где она? Я понимаю, запасов брюха любовника Франака хватит на века. Но вопрос не снимается. Эта собака облаяла и пометила каждый угол норвежской Yara, импортера наших удобрений. А теперь я вспомню очень точное от нашего Президента: «Жрать что будете?» Где ее фонды? Где ее там бесконечные офисы и инициативы, в которых уже ни один политолог не разберется? Сандаль с Харитоновым, в Вашингтоне вам не раздали методичек, что с голодухой делать-то будем? Волонтеры все эти бесконечные где? Воду тут змагарам носили, спасали кого-то, селфились, постились, столько слез праведных пролили в смузи. Палыч, из пшеницы в том числе водку делают, бей тревогу. Нет, молчит в тряпочку. Паны не велят. Я понимаю, нормальные граждане уже давно забыли, что все эти люди когда-то существовали. Так вы представляете, они там куда-то ездят, чем-то занимаются, какие-то слова произносят. Расскажу в качестве анекдота.