Лазуткин: «Чтобы на кого-то нападать, надо сначала разобраться со своими проблемами. Потом уже пытаться создавать проблемы Беларуси»

Григорий Азаренок, СТВ: У нас тут люди спрашивают, а что там Батальон Калиновского? Тут, друзья, история интересная. Они недавно сделали что-то типа рейда в Одессу. Отжали там технику у других змагаров, которые там тоже фоткаются, типа они там воюют. У других змагаров из Одессы. Они у них это все отжали и сказали сидеть и не рыпаться. Вот это их единственная боевая операция, в которой они поучаствовали. Но на самом деле ребята очень смешные, нет ни одной фотографии, ни одного видео, где у них была бы хотя бы грязная форма. Мне вот интересно… У меня иногда сомнения, что они находятся на территории Украины. Но уже бы сбушники там их куда-то погнали. Нет, они вот такие забавные товарищи. Там очень все смешно, там разборки с Прокофьевым, поваром из Польши. Такой, самый брутальный у нас тут, рассказывают. Сейчас там бегает от призыва где-то по Варшаве, какие-то стрельбы устраивает и так далее. В общем, очень все смешно.

Андрей Лазуткин, политолог:

Понятно, что если вы набираете людей не просто не из силовых структур, а вообще, которые не имеют никакого опыта, даже жизненного, то вопрос, зачем они вообще нужны, такие формирования? Логичный ответ: это некая символическая акция, показать, что весь мир с нами, у нас есть какой-то интернациональный регион. Там у нас белорусы, грузины. Не знаю, какие еще национальности. И вот таким образом они выполняют эту задачу. Побольше пиара, картиночек, селфи. И идут какие-то угрозы: посмотрите, завтра мы начнем нападение на Беларусь. Дорогие мои ребята, мы уже видели, что вы умеете и что вы не умеете. Чтобы на кого-то нападать, надо сначала разобраться со своими проблемами. Потом уже пытаться создавать проблемы Беларуси на южном направлении. Конечно, все это выглядит где-то по-детски. Но, наверное, если ситуация затянется и если это будут постоянные формирования, если они там пробудут лет 10 в составе этих украинских войск, то, наверное, чему-то эти люди и научатся.

Григорий Азаренок:

Нет, они планируют быстро, скоро перамагчы и идти сюда, здесь перамогу добывать.

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