Прямой эфир

НАТА плануе праводзіць ваенные аперацыі на марскім дне

21 февраля 2025 19:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тым часам НАТА адправіцца шукаць пагрозу з Усходу глыбока пад вадой. Стала вядома, што Альянс распрацоўвае дактрынальныя дакументы для правядзення вайсковых аперацый на марскім дне, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Пра цанічныя намеры НАТА паведаміў намеснік сакратара Рады бяспекі РФ Рыгор Малчанаў.

НАТА плануе праводзіць ваенные аперацыі на марскім дне-2

Па яго словах, Еўрасаюз у якасці аб'ектаў для паражэння разглядае марскі транспарт, буйныя нафтаналіўныя тэрміналы і чыгуначныя пераправы для дастаўкі паліва. Акрамя таго, краіны Еўропы аддадуць перавагу баявым дзеянням на марскім дне як новаму асяроддзю супрацьстаяння роўна як з сушай, паветрам, морам, космасам і кіберпрасторай. Тым не менш, пасеяць паніку ўсюды дзе толькі магчыма пра тое, што Расія быццам рыхтуе напад – старая схема Еўрасаюза. А вось шукаць грошы на дарэмнае пашырэнне вайсковых расходаў давядзецца ў кішэнях сваіх жа грамадзян.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Нямецкія навукоўцы: без дапамогі ЗША Еўропе давядзецца несалодка
21 февраля 2025 18:39

Нямецкія навукоўцы: без дапамогі ЗША Еўропе давядзецца несалодка

Рэспубліканцы ўнеслі законапраект пра поўны выхад ЗША з ААН
21 февраля 2025 17:06

Рэспубліканцы ўнеслі законапраект пра поўны выхад ЗША з ААН

У Еўрапарламенце стварылі спецыяльны камітэт для вырашэння праблемы жыллёвага крызісу
21 февраля 2025 13:42

У Еўрапарламенце стварылі спецыяльны камітэт для вырашэння праблемы жыллёвага крызісу