Па яго словах, Еўрасаюз у якасці аб'ектаў для паражэння разглядае марскі транспарт, буйныя нафтаналіўныя тэрміналы і чыгуначныя пераправы для дастаўкі паліва. Акрамя таго, краіны Еўропы аддадуць перавагу баявым дзеянням на марскім дне як новаму асяроддзю супрацьстаяння роўна як з сушай, паветрам, морам, космасам і кіберпрасторай. Тым не менш, пасеяць паніку ўсюды дзе толькі магчыма пра тое, што Расія быццам рыхтуе напад – старая схема Еўрасаюза. А вось шукаць грошы на дарэмнае пашырэнне вайсковых расходаў давядзецца ў кішэнях сваіх жа грамадзян.